Khadakwasla Dam Update : खडकवासला धरण विसर्ग सध्या १४ हजार ५४७ क्यूसेक; २० हजार क्युसेक होण्याची शक्यता

Monsoon Update : खडकवासला धरण साखळीत पावसामुळे मुठा नदी पात्रामध्ये १४ हजार क्यूसेकहून अधिक विसर्ग करण्यात आला असून, पुढे हा विसर्ग २० हजार क्यूसेकपर्यंत वाढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राजेंद्रकृष्ण कापसे
खडकवासला : खडकवासला धरण साखळीत पावसाचे प्रमाण वाढल्यामुळे मुठा नदी पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग सकाळी दहा वाजता हा विसर्ग १४ हजार ५४७ क्यूसेक इतका करण्यात आला. पावसाच्या प्रमाणानुसार हा विसर्ग पुढे वाढून २० हजार क्यूसेकपर्यंत जाऊ शकतो, असा इशारा जलसंपदा विभागाच्या मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आला आहे. धरण प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे व आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

