Khadakwasla Dam Update : खडकवासला धरण विसर्ग सध्या १४ हजार ५४७ क्यूसेक; २० हजार क्युसेक होण्याची शक्यता

खडकवासला : खडकवासला धरण साखळीत पावसाचे प्रमाण वाढल्यामुळे मुठा नदी पात्रामध्ये पाण्याचा विसर्ग सकाळी दहा वाजता हा विसर्ग १४ हजार ५४७ क्यूसेक इतका करण्यात आला. पावसाच्या प्रमाणानुसार हा विसर्ग पुढे वाढून २० हजार क्यूसेकपर्यंत जाऊ शकतो, असा इशारा जलसंपदा विभागाच्या मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आला आहे. धरण प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे व आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढलाखडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदी पात्रामध्ये सुरू असणारा १६९८ क्युसेक वाढवून रविवारी दि.१४ सप्टेंबर रोजी रात्री ११ वा. २९६८ क्यूसेक करण्यात आला. तर सोमवारी सकाळी आठ वाजता सुरू असणारा ४६९७ क्यूसेक विसर्ग वाढवून ७६७७ क्यूसेक करण्यात आला. त्यानंतर सकाळी नऊ वाजता विसर्गाचे प्रमाण वाढवून १०हजार ६११ क्यूसेक करण्यात आले. यानंतर सकाळी दहा वाजता पुन्हा पाण्याचा विसर्ग वाढवून १४ हजार ५४७ क्यूसेक करण्यात आला. आवश्यकतेनुसार हा विसर्ग पुढेही बदलू शकतो, अशी माहिती धरण प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..वरसगाव धरणातून २०८८ क्यूसेक पाणीवरसगाव धरणातूनही सोमवारी सकाळी आठ वाजता पाणी सोडण्यात आले. त्यामध्ये १४८८ क्यूसेक सांडव्याद्वारे आणि ६०० क्यूसेक विद्युत निर्मिती केंद्रामधून, असा एकूण २०८८ क्यूसेक विसर्ग नदी पात्रामध्ये सोडण्यात आला आहे..धरणांची साठा स्थिती१५ सप्टेंबर रोजी सकाळी सहा वाजेपर्यंतच्या नोंदीनुसार खडकवासला संकुलातील चारही धरणांमध्ये पुढीलप्रमाणे पर्जन्यमान व साठा आहे :खडकवासला धरण : ६९९ मिमी पाऊस, १.९४ टीएमसी साठा (९८.४०टक्के). पाण्याची पातळी ५८२.४१ मीटर. आतापर्यंत २४.३१ टीएमसी पाणी विसर्ग.पानशेत धरण : २०८६ मिमी पाऊस, १०.६५ टीएमसी साठा (१००टक्के). पातळी ६३६.२७ मीटर. विद्युत निर्मिती केंद्रातून ६०० क्यूसेक पाणी सोडले जात आहे.वरसगाव धरण : २०८४ मिमी पाऊस, १२.८२ टीएमसी साठा (१००टक्के). पातळी ६३९.५० मीटर. विद्युत निर्मिती केंद्रातून ६०० क्यूसेक विसर्ग सुरू.टेमघर धरण : ३१२७ मिमी पाऊस, ३.७१ टीएमसी साठा (१००टक्के). पातळी ७०६.५० मीटर. सांडव्याद्वारे वा विद्युत केंद्रातून पाणी सोडलेले नाही.एकूण साठा जवळपास शंभर टक्केचारही धरणांमध्ये मिळून २९.१२ टीएमसी (९९.८९टक्के) इतका साठा आहे. मागील वर्षी याच दिवशी हा साठा २९.१३ टीएमसी (९९.९४टक्के) इतका होता. यंदा आणि गेल्या वर्षीची साठा स्थिती जवळपास सारखीच आहे..नागरिकांनी दक्षता घ्यावीधरणांमधून वाढता विसर्ग होत असल्यामुळे मुठा नदी काठावरील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नदीपात्रातील पाणी पातळी वाढणार असल्याने नदीकाठच्या वसाहतींमध्ये राहणारे नागरिक, तसेच प्रवासी व वाहनचालकांनी काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे..