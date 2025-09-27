पुणे

Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातील विसर्ग १० हजार क्युसेकपर्यंत वाढणार, पूर नियंत्रण कक्षाचा इशारा

Pune News : खडकवासला धरणातील पाण्याच्या आवक वाढल्याने विसर्ग हळूहळू वाढत असून, लवकरच १० हजार क्युसेक पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
Khadakwasla Dam

Khadakwasla Dam

Sakal

राजेंद्रकृष्ण कापसे
Updated on

खडकवासला : खडकवासला धरणातील पाण्याची आवक वाढत असल्याने शनिवारी हा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढून १० हजार क्युसेकपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षाने वर्तवली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Water Conservation
Khadakwasala Dam
Water Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com