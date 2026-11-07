Khadakwasla Dam Water Level : पुणेकरांची चिंता वाढली! खडकवासला धरणसाखळीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.27 टीएमसी पाणी कमी, चारही धरणांत 23.05 टीएमसी साठा शिल्लक

खडकवासला : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांत यंदा २३.०५ टीएमसी (७९.१० टक्के) पाणीसाठा शिल्लक (Pune dam water storage latest update 2026) आहे. गतवर्षी ५ नोव्हेंबरला याच धरणसाखळीत २८.३२ टीएमसी (९७.१५ टक्के) पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ५.२७ टीएमसीने कमी पाणीसाठा आहे. टक्केवारीचा विचार करता यंदाचा साठा १८.०५ टक्क्यांनी कमी आहे..गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी पाच वाजताच्या आकडेवारीनुसार, खडकवासला धरणात १.२० टीएमसी (६०.८६ टक्के), पानशेतमध्ये ८.०२ टीएमसी (७५.३७ टक्के), वरसगावमध्ये १०.७८ टीएमसी (८४.०६ टक्के), तर टेमघरमध्ये ३.०४ टीएमसी (८२.१० टक्के) पाणीसाठा आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात एक जूनपासून आजअखेर खडकवासला येथे ८०२ मिलिमीटर, पानशेत येथे २,३५५ मिलिमीटर, वरसगाव येथे २,२०८ मिलिमीटर, तर टेमघर येथे ३,२५२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. खडकवासला धरणातून पुणे महापालिकेसाठी ६०४ क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे..Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .धरणनिहाय पाणीसाठाधरण पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारीखडकवासला १.२० ६०.८६पानशेत ८.०२ ७५.३७वरसगाव १०.७८ ८४.०६टेमघर ३.०४ ८२.१०पवना ७.६२ ८९.५८मुळशी १४.५६ ७२.२४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.