Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातील विसर्ग ६८६४ क्युसेक; तीन धरणात १०० टक्के पाणीसाठा

खडकवासला - धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेने म्हणजे १०० टक्के झाला आहे. खडकवासला धरण ९४.७९ टक्के भरले असून, या धरणातून शनिवारी रात्री नऊ वाजता मुठा नदीत ६८६४ क्युसेक विसर्ग सुरू होता..खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदीत पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढला. गुरुवार, ता. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता सुरू असलेला ४२१ क्युसेक विसर्ग बंद केला गेला. त्यानंतर २७ तासांनी, म्हणजे शक्रवारी, ता. २६ सप्टेंबर संध्याकाळी ५ वाजता, ८४८ क्युसेकने विसर्ग पुन्हा सुरू झाला..शनिवारी, ता. २७ सप्टेंबर सकाळी ८ वाजता हा विसर्ग २१०५ क्युसेकवर वाढवला गेला पूर्वीच्या विसर्गापासून १५ तासांनी. नंतर सकाळी १० वाजता विसर्ग ३७८९ क्युसेक झाला २ तासांनी वाढ. सायंकाळी ७ वाजता विसर्ग ५०२७ क्युसेक झाला ९ तासांनी वाढ, तर रात्री ९ वाजता विसर्ग ६८६४ क्युसेक करण्यात आला २ तासांनी वाढ..धरणातील पाऊस, पातळी व विसर्गाची माहितीखडकवासला धरण : आज सकाळपासून ५ मिलीमीटर पाऊस, पाणी साठा ९४.७९ टक्के, विसर्ग ६८६४ क्युसेक.पानशेत धरण : आज सकाळपासून ७ मिलीमीटर पाऊस, पाणी साठा १०० टक्के, वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.वरसगाव धरण : आज सकाळपासून ६ मिलीमीटर पाऊस, पाणी साठा १०० टक्के, वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.टेमघर धरण : आज सकाळपासून ८ मिलीमीटर पाऊस, पाणी साठा १०० टक्के, सध्या विसर्ग नाही..धरण साखळीतील चारही धरणांचा एकत्रित पाणी साठा २९.०५ टीएमसी ९९.६५ टक्के आहे, तर गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा २८.९६ टीएमसी ९९.३५ टक्के होता.विसर्ग वाढण्याची शक्यताखडकवासला धरणातील पाण्याची आवक वाढत असल्याने शनिवारी सकाळ पासून हा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने वाढविला आहे. या धरणातील विसर्ग १० हजार क्युसेकपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षाने वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.