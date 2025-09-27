पुणे

Khadakwasla Dam : खडकवासला धरणातील विसर्ग ६८६४ क्युसेक; तीन धरणात १०० टक्के पाणीसाठा

धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेने म्हणजे १०० टक्के झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - धरण साखळीतील पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांचा पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेने म्हणजे १०० टक्के झाला आहे. खडकवासला धरण ९४.७९ टक्के भरले असून, या धरणातून शनिवारी रात्री नऊ वाजता मुठा नदीत ६८६४ क्युसेक विसर्ग सुरू होता.

