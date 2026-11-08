Khadakwasla Dam Latest Water Level : खडकवासला धरणसाखळीत 77.80 टक्के पाणीसाठा; गतवर्षीच्या तुलनेत 5.56 टीएमसीने घट, चारही धरणांत पाण्याची आवक शून्य

खडकवासला (जि. पुणे) : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांमध्ये मिळून २२.६७ टीएमसी (७७.८० टक्के) पाणीसाठा शिल्लक (Khadakwasla dam water storage 20260 आहे. आज (ता. ८) सायंकाळी पाचच्या नोंदीनुसार, खडकवासला धरणात १.२८ टीएमसी (६४.७५ टक्के), पानशेतमध्ये ७.८१ टीएमसी (७३.३६ टक्के), वरसगावमध्ये १०.६३ टीएमसी (८२.९४ टक्के) आणि टेमघरमध्ये २.९५ टीएमसी (७९.६२ टक्के) पाणीसाठा आहे..गतवर्षी याच दिवशी २८.२३ टीएमसी (९६.८४ टक्के) पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत साठ्यात ५.५६ टीएमसीने घट झाली आहे..पानशेत धरणातून ६०० क्युसेक, वरसगावमधून ६०० क्युसेक, तर टेमघरमधून २६० क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. या तिन्ही धरणातून सोडलेले १४६० क्युसेक पाणी थेट त जमा होते. खडकवासला धरणाच्या सांडव्यातून मुठात आतापर्यंत १९.०५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. ते पाणी सोलापूर पुणे व नगर जिल्ह्याच्या हद्दीवर असलेल्या उजनी धरणात जमा होते..Khadakwasla Dam Water Level : पुणेकरांची चिंता वाढली! खडकवासला धरणसाखळीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.27 टीएमसी पाणी कमी, चारही धरणांत 23.05 टीएमसी साठा शिल्लक.खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठाधरण पाणीसाठा (टीएमसी) साठा (टक्केवारीमध्ये)खडकवासला १.२८ ६४.७५पानशेत ७.८१ ७३.३६वरसगाव १०.६३ ८२.९४टेमघर २.९५ ७९.६२एकूण २२.६७ ७७.८०.Ratnagiri MIDC Water Storage 2026 : उद्योगांची पाण्याची चिंता आता मिटणार! 'या' पाच धरणांत मे-जूनपर्यंत पुरेल एवढा मुबलक साठा; MIDC कडून पाण्याचे चोख नियोजन.महत्त्वाची निरीक्षणेचारही धरणांमध्ये मिळून एकूण पाणीसाठा २२.६७ टीएमसी (७७.८० टक्के) आहे. मागील वर्षी याच दिवशी २८.२३ टीएमसी (९६.८४ टक्के) पाणीसाठा होता. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ५.५६ टीएमसीने कमी पाणीसाठा आहे. आज चारही धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक शून्य आहे. खडकवासला धरणातून आतापर्यंत सांडव्याद्वारे १९.०५ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. सध्या पानशेतमधून ६००, वरसगावमधून ६०० आणि टेमघरमधून २६० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.