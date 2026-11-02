Khadakwasla Dam Water Storage : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस; जाणून घ्या कोणत्या धरणात किती पाणी, पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर टांगती तलवार?

खडकवासला (जि. पुणे) : खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात रविवारी (ता. १) सकाळी सहा वाजल्यापासून सोमवारी (ता. २) सकाळी सहा वाजेपर्यंत पाऊस पडला (Khadakwasla dam water level latest update) आहे. खडकवासला धरण परिसरात ८ मिलीमीटर, पानशेत १३ मिमी, वरसगाव ११ मिमी, तर टेमघर धरण परिसरात ५ मिमी पाऊस झाला..चारही धरणांतील एकूण पाणीसाठा २३.५१ टीएमसी असून, तो एकूण क्षमतेच्या ८०.६५ टक्के आहे. गतवर्षी याच दिवशी धरणसाखळीत २८.४० टीएमसी (९७.४१ टक्के) पाणीसाठा होता. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ४.८९ टीएमसी पाणीसाठा कमी आहे..चारही धरणांपैकी टेमघर येथे १ जूनपासून सर्वाधिक ३,२५२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. शिल्लक पाणीसाठ्याच्या टक्केवारीत वरसगाव धरणात सध्या ८५.६३ टक्के पाणीसाठा आहे. खडकवासला धरणात सर्वांत कमी ५६.८२ टक्के पाणीसाठा आहे..Dhamapur Ancient Temple : शिलाहार की यादव काळ? धामापूरमध्ये सापडली अकराव्या शतकातील देखणी मूर्ती; झाडाझुडपांत आढळला ऐतिहासिक राजवाडा अन् मंदिराचे अवशेष.धरणनिहाय पाऊस व पाणीसाठा :खडकवासला : आजचा पाऊस ८ मिमी; १ जूनपासूनचा एकूण पाऊस ७९० मिमी. पाणीसाठा १.१२ टीएमसी (५६.८२ टक्के).पानशेत : आजचा पाऊस १३ मिमी; १ जूनपासूनचा एकूण पाऊस २,३५५ मिमी. पाणीसाठा ८.२७ टीएमसी (७७.६७ टक्के).वरसगाव : आजचा पाऊस ११ मिमी; १ जूनपासूनचा एकूण पाऊस २,२०८ मिमी. पाणीसाठा १०.९८ टीएमसी (८५.६३ टक्के).टेमघर : आजचा पाऊस ५ मिमी; १ जूनपासूनचा एकूण पाऊस ३,२५२ मिमी. पाणीसाठा ३.१४ टीएमसी (८४.६३ टक्के)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.