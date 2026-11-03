पुणे

Khadakwasla Dam Water Level : खडकवासला धरणसाखळीत 80.19 टक्के पाणीसाठा; पवना, मुळशी धरणात किती पाणी? पुण्यावर ओढवणार पाणीकपातीचं संकट?

Khadakwasla Dam Chain Records 23.37 TMC Water Storage : पुण्याच्या खडकवासला धरणसाखळीत २३.३७ टीएमसी म्हणजे ८०.१९ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ५.०३ टीएमसीने साठा कमी असून तीन धरणांतून विसर्ग सुरू आहे.
Khadakwasla dam water storage November 2026

Khadakwasla dam water storage November 2026

esakal

राजेंद्रकृष्ण कापसे
Updated on

खडकवासला : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांत मिळून २३.३७ टीएमसी (८०.१९ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी ३ नोव्हेंबरला याच धरणसाखळीत २८.४० टीएमसी (९७.४१ टक्के) पाणीसाठा (Khadakwasla dam water storage November 2026) होता. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ५.०३ टीएमसीने साठा कमी आहे. दरम्यान, वरसगाव आणि पानशेत धरणांतून प्रत्येकी ६००, तर टेमघर धरणातून २६० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. चारही धरणांतील एकत्रित पाण्याची आवक शून्य नोंदविण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
water
Khadakwasla dam news
Khadakwasla dam latest update
Khadakwasla dam local news