MLA Rahul Kul : खडकवासला-फुरसुंगी भूमिगत कालवा प्रकल्पाला पर्यावरण मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

२२०० कोटी रुपये किंमतीचा खडकवासला–फुरसुंगी भूमिगत कालवा प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ‘हिरवा कंदील’ दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रकाश शेलार

खुटबाव (पुणे) - २२०० कोटी रुपये किंमतीचा खडकवासला–फुरसुंगी भूमिगत कालवा प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ‘हिरवा कंदील’ दिल्याची माहिती दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली.

