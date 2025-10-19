Graduate Constituency Election : खडकवासला मतदार संघात शिक्षक, पदवीधर मतदार नोंदणीला सुरुवात; डॉ. माने यांचे आवाहन

खडकवासला : पुणे विभागातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातील मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, खडकवासलाज विधानसभा मतदार संघातील पात्र शिक्षक आणि पदवीधर नागरिकांनी लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवण्यासाठी आपली नावे मतदार यादीत नोंदवावीत, असे आवाहन मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ.यशवंत माने आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसिलदार किरण सुरवसे यांनी केले आहे..शिक्षक मतदार संघासाठी फॉर्म क्रमांक १९ आणि पदवीधर मतदार संघासाठी फॉर्म क्रमांक १८ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शिक्षक मतदार संघातील पात्रतेच्या अटीप्रमाणे, अर्जदाराने १ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वीच्या सहा वर्षांपैकी किमान तीन वर्षे माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थेत अध्यापन केलेले असणे आवश्यक आहे..Crime News : किरकोळ वादातून चाकू हल्ला आणि खून! फरारी आरोपी राजूचा ११ वर्षांपूर्वीचा थरार; संजय पिसेंची यशस्वी उकल.तर पदवीधर मतदार संघात नाव नोंदवण्यासाठी अर्जदाराने १ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा त्यास समकक्ष पात्रता मिळवलेली असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही मतदार संघातील पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज निर्धारित मुदतीत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..संबंधित कार्यक्षेत्रांतील पात्र शिक्षक आणि पदवीधरांनी या कार्यालयांशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती व मार्गदर्शन घेऊन आपली मतदार नोंदणी पूर्ण करावी, असे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.अधिक माहितीसाठी ई-मेल: 211khadakwaslaac@gmail.comदूरध्वनी : 020-24472348 असा संपर्क साधावा, असे हवेलीचे प्रभारी निवडणूक नायब तहसिलदार सचिन आखाडे यांनी सांगितले.खडकवासला विधानसभा मतदार संघातील अर्ज स्वीकृतीसाठी कार्यरत अधिकारी:डॉ. यशवंत माने, उपविभागीय अधिकारी, हवेली (क्विन्स गार्डन, पुणे) – मोबाईल: ७३५०५३०३३३किरण सुरवसे, तहसिलदार, हवेली (सिंहगड टेक्निकल कॉलेज, आंबेगाव बु., पुणे) – मोबाईल: ९००४९९५९९९सोमनाथ आढाव, तहसिलदार, हवेली (वारजे–कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय) – मोबाईल: ८६२५०७२११०प्रज्ञा पोतदार, सहाय्यक आयुक्त (सिंहगड रोड क्षेत्र) – मोबाईल: ७७२२००४५६७अंजली कुलकर्णी, सहाय्यक आयुक्त (कोथरुड–पाषाण–बाणेर क्षेत्र) – मोबाईल: ९३२२४५६७३१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.