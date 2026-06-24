पुणे

Pune Water: खडकवासला धरण क्षेत्रात सर्वाधिक ७५ मिमी पाऊस; चार धरणांतील साठा केवळ १३.१० टक्क्यांवर, पिण्याच्या पाणीसाठ्याबाबत चिंता कायम

water crisis concern in Pune due to low dam levels: धरण क्षेत्रात पावसाची नोंद वाढली तरी खडकवासला साखळीतील एकूण साठा केवळ १३.१० टक्क्यांवर; पुणेकरांच्या पिण्याच्या पाण्याबाबतची चिंता कायम
75 mm Rainfall in Khadakwasla Catchment Fails to Boost Dam Storage Significantly

75 mm Rainfall in Khadakwasla Catchment Fails to Boost Dam Storage Significantly

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-राजेंद्रकृष्ण कापसे

खडकवासला: खडकवासला धरण साखळीत १ जूनपासून बुधवारी (दि. २४) सकाळी सहा वाजेपर्यंत झालेल्या पावसाच्या नोंदीत खडकवासला धरण क्षेत्र आघाडीवर आहे. खडकवासला येथे सर्वाधिक ७५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, टेमघर येथे ६१ मिलीमीटर, पानशेत येथे ५७ मिलीमीटर आणि वरसगाव येथे ५५ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

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