पुणे

Khadakwasla Dam : ‘खडकवासला’मधून साडेचौदा टीएमसी विसर्ग; पुण्याला आठ महिने पुरणारे पाणी गेले वाहून

Pune Water Supply : खडकवासला धरणातून आठ महिन्यांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी १४.८१ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला असून पुण्याच्या धरणांमध्ये भरपूर साठा उपलब्ध आहे.
Khadakwasla Dam
Khadakwasla DamSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : खडकवासला धरणातून मागील ६३ दिवसांमध्ये १४.८१ टीएमसी पाणी सोडून देण्यात आले. जोरदार पावसामुळे धरणसाठ्यात कमी कालावधीत अधिक पाणीसाठा झाला. त्यामुळेच धरणातून यावर्षीच्या पावसाळ्यात पुणे शहराला सुमारे आठ महिने पुरेल एवढ्या पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला.

