Khadakwasla Dam : ‘खडकवासला’मधून साडेचौदा टीएमसी विसर्ग; पुण्याला आठ महिने पुरणारे पाणी गेले वाहून

पुणे : खडकवासला धरणातून मागील ६३ दिवसांमध्ये १४.८१ टीएमसी पाणी सोडून देण्यात आले. जोरदार पावसामुळे धरणसाठ्यात कमी कालावधीत अधिक पाणीसाठा झाला. त्यामुळेच धरणातून यावर्षीच्या पावसाळ्यात पुणे शहराला सुमारे आठ महिने पुरेल एवढ्या पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला..पुण्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने चांगलेच झोडपून काढल्याने जमिनीत ओलावा निर्माण झाला. त्यानंतर लगेचच मॉन्सून दाखल झाल्याने मे महिन्यामध्ये धरणांमध्ये पाणीसाठा जमा होण्यास सुरुवात झाली. पावसाने जोरदार सुरुवात केल्याने खडकवासला धरणातून १९ जूनलाच पाण्याचा विसर्ग सुरू करावा लागला होता..१९ जूनला एक हजार ९२० क्यूसेकने विसर्ग सुरू करण्यात आला होता, तो सध्या ३९ हजार १३८ क्यूसेकवर पोहोचला आहे. पुणे शहराला प्रत्येक महिन्याला सरासरी दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. त्यानुसार साधारण आठ महिने पुरेल एवढे पाणी खडकवासला धरणातून सोडून देण्यात आले आहे.पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीमध्ये सध्या वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा जमा झालेला आहे. पुणेकरांना पिण्यासाठी आणि शेतीला सिंचनासाठी मुबलक प्रमाणात पाणी यावर्षी ऑगस्टमध्येच उपलब्ध झाले आहे. सध्या पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांतून विसर्ग सुरू असल्याने मुठा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे..धरणक्षेत्रात अद्याप पाऊस सुरू असल्याने पाण्याचा विसर्ग सुरू राहणार आहे. पाण्याचा विसर्ग नियंत्रणात राहील याची खबरदारी घेण्यात येत असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार काटेकोर नियोजन केले जात आहे.- गिरिजा कल्याणकर, शाखा अभियंताप्रकल्प दृष्टिक्षेपातखडकवासला प्रकल्पाची एकूण पाणी साठवण क्षमता..२९.१५ टीएमसीसध्या प्रकल्पातील एकूण साठा........................ २८.६६ टीएमसीआतापर्यंत झालेला पाण्याचा विसर्ग.....................१४.८१.पाणीसाठा ९८ टक्क्यांवरखडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांमध्ये आतापर्यंत ९८.३२ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. गतवर्षी यादरम्यान धरणसाखळीमध्ये ९७ टक्के पाणीसाठा होता. खडकवासला ९९, पानशेत ९७, वरसगाव ९८ तर टेमघर १०० टक्के क्षमतेने भरले आहे. धरणसाखळी प्रकल्पामध्ये २८.६६ टीएमसी पाणीसाठा असून मंगळवारच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. टेमघर धरणक्षेत्रात मंगळवारी १०५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती तर बुधवारी ६४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..