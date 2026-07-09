Pune Water: पुण्याला दिलासा! खडकवासला धरणसाखळीत 16 टीएमसी पाणीसाठा, आवक अजूनही कायम

-राजेंद्रकृष्ण कापसेखडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीत पावसामुळे पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ होत असून बुधवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत चारही धरणांत एकूण ३.३८ टीएमसी पाण्याची आवक नोंदली गेली. सध्या धरणसाखळीत एकूण १६.०० टीएमसी म्हणजे ५४.८९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...खडकवासला धरणसाखळी परिसरात कालच्या तुलनेत आज पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. मंगळवारी धरणक्षेत्रात अतिवृष्टीसदृश परिस्थिती होती. खडकवासला येथे १०१ मिमी, पानशेत १७१ मिमी, वरसगाव १८९ मिमी आणि टेमघर येथे तब्बल २४५ मिमी पावसाची नोंद झाली होती. मात्र बुधवारी सकाळपर्यंत पावसात मोठी घट झाली असून खडकवासला येथे १४ मिमी, पानशेत ६२ मिमी, वरसगाव ५४ मिमी आणि टेमघर येथे १२७ मिमी पाऊस झाला आहे. एकूणच कालच्या तुलनेत पावसाचा जोर सुमारे ५० ते ८० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे चित्र असून अतिजोरदार पावसातून परिस्थिती आता मध्यम पावसाकडे झुकल्याचे दिसत आहे..खडकवासला धरणसाखळीत दोन दिवसांच्या तुलनेत पाण्याच्या आवकेत घट झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मंगळवारी (८ जुलै) चारही धरणांत एकूण ३६३७ एमसीएफटी आवक नोंदली गेली होती, तर बुधवारी (९ जुलै) ही आवक कमी होऊन ३३८१ एमसीएफटीवर आली आहे. म्हणजेच एका दिवसात आवकेत सुमारे २५६ एमसीएफटीची घट झाली आहे. मात्र, पावसाचा जोर ज्या प्रमाणात ओसरला आहे त्या तुलनेत आवक मोठ्या प्रमाणात घटलेली नाही. याचे कारण म्हणजे डोंगरदऱ्यांतील ओढे-नाले अद्यापही वाहत असून, घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणांत पाण्याचा ओघ कायम असल्याचे चित्र आहे..खडकवासला धरण जवळपास पूर्ण क्षमतेकडे झुकले असून ते ९९.१६ टक्के भरले आहे. धरणात १.९६ टीएमसी पाणीसाठा असून १.३३ टीएमसी आवक नोंदली गेली आहे. धरणातून आजपर्यंत एकूण १.५१ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.पानशेत धरणात ६.०१ टीएमसी म्हणजे ५६.४४ टक्के पाणीसाठा असून ०.८१ टीएमसी आवक झाली आहे. वरसगाव धरणात ६.७० टीएमसी म्हणजे ५२.३० टक्के साठा असून ०.८९ टीएमसी आवक नोंदली गेली. तर टेमघर धरणात १.३३ टीएमसी म्हणजे ३५.७८ टक्के पाणीसाठा असून ०.३४ टीएमसी आवक झाली आहे.सध्या धरणसाखळीत एकूण १६.०० टीएमसी म्हणजे ५४.८९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी याच दिवशी हा साठा १९.८१ टीएमसी (६७.९७ टक्के) होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.