पुणे

Pune Water: पुण्याला दिलासा! खडकवासला धरणसाखळीत 16 टीएमसी पाणीसाठा, आवक अजूनही कायम

Khadakwasla reservoir inflow update today: पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या पावसामुळे ओढे-नाले प्रवाही राहून धरणसाखळीत १६ टीएमसी साठा; आवक घटली तरी पाण्याचा ओघ कायम
Pune Water Security Improves as Khadakwasla Dams Receive 3.38 TMC Inflow

Pune Water Security Improves as Khadakwasla Dams Receive 3.38 TMC Inflow

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-राजेंद्रकृष्ण कापसे

खडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीत पावसामुळे पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ होत असून बुधवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत चारही धरणांत एकूण ३.३८ टीएमसी पाण्याची आवक नोंदली गेली. सध्या धरणसाखळीत एकूण १६.०० टीएमसी म्हणजे ५४.८९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

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