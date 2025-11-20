Pune News : खडकी कॅंटोन्मेंट एकत्र महापालिकेत येणार का; विलीनीकरणाची वाट अजूनही अडखळलेली!

पुणे : पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचा नागरी परिसर महापालिकेत विलीनीकरण करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली. त्यास चार महिने उलटून गेले, मात्र अजूनही विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून संरक्षण मंत्रालयाकडे सध्या पाठपुरावा सुरू आहे. कॅंटोन्मेंट बोर्डांची महापालिकेत विलीनीकरणाची प्रक्रिया नव्या वर्षात तरी पूर्ण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे..पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंटसह राज्यातील अन्य बोर्डांच्या हद्दीतील नागरी परिसर संबंधित कॅंटोन्मेंटजवळील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण करण्यासंदर्भात मागील चार ते पाच वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. दरम्यान, १० जुलैला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगर विकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत विलीनीकरण करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली होती..Pune Development : पुण्यातील राडारोडा समस्येवर उपाय; चारही दिशांना प्रक्रिया प्रकल्पांची गरज.विलीनीकरणाबाबत महापालिका व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्यात कर्मचारी, त्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन यांसह आर्थिक बाबींवर यापूर्वी चर्चा झाली होती. मिळकतींच्या वाटाघाटीसंदर्भात काही वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. महापालिका प्रशासनाने कॅंटोन्मेंटची लोकसंख्या, तेथील सुविधा, मिळकती व अन्य माहितीचा सविस्तर अहवाल सरकारला पाठविला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने ज्या बाबी देण्यास तयारी दर्शविली आहे, त्या महापालिकेने घ्याव्यात. मिळकती, दवाखाने, कर्मचारी, शाळा यांच्या वाटाघाटीसंदर्भात आणखी एक बैठक घेण्याचे निश्चित केले होते. मात्र त्यासंबंधीची बैठक अद्याप झालेली नाही. यापूर्वीच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे..हिवाळी अधिवेशनात होणार दुसरी बैठककॅंटोन्मेंटच्या विलीनीकरणासंदर्भात नगर विकास विभागाच्या (दोन) सचिवांकडून संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून विलीनीकरणास येणाऱ्या अडचणी व त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात येत्या एक ते दोन महिन्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील राज्य मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे..तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागणारखडकी व पुणे कॅंटोन्मेंटमध्ये सुमारे दीड लाख मतदार आहेत. सध्या महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तरीही कॅंटोन्मेंटमधील मतांचा लाभ महापालिका निवडणुकीत होण्याची शक्यता नाही. डिसेंबर-जानेवारीत विलीनीकरण होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही, विलीनीकरण झाल्यास कॅंटोन्मेंटमधील नागरिकांसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागू शकते.पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंटच्या विलीनीकरणासंदर्भात राज्याच्या नगर विकास विभागाकडील काम प्रगतिपथावर आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू असून हिवाळी अधिवेशनात दुसरी बैठक होईल.- सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार.Pune News : धुक्यातही विमानांचे सुरक्षित लँडिंग; धुक्यातही विमानसेवा सुरळीत!.कॅंटोन्मेंटमधील लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार)खडकी कॅंटोन्मेंट७० हजार ३९९(लष्कराशी संबंधितलोकसंख्या : ११ हजार ९५९)पुणे कॅंटोन्मेंट७१ हजार(लष्कराशी संबंधितलोकसंख्या : २६ हजार).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.