पुणे
Pune Theft : दागिने कपाटात सुरक्षित नाहीत म्हणून ‘पिंपात’ ठेवले; तरीही चोरी!
Khadki Jewelry Theft : इंदिरानगर वसाहतीत कपाटाऐवजी ‘पिंपात’ ठेवलेले सोन्याचे दागिने ३७ वर्षीय विश्वासातील महिलेने चोरी करून नेले. खडकी पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
पुणे : कपाटात ठेवलेले दागिने चोरीला जातील या भीतीने एका महिलेने आपले सोन्याचे दागिने ‘पिंपात’ सुरक्षित ठेवण्याचा अनोखा मार्ग अवलंबला; मात्र हा उपायही फसला. विश्वासातील महिलेनेच पिंपातील दागिन्यांवर हात साफ करून एक लाख ९७ हजार रुपयांचे दागिने चोरून नेले. ही घटना खडकीतील इंदिरानगर परिसरात घडली. या प्रकरणी ३७ वर्षीय महिलेने खडकी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार आरोपी महिलेसह तिच्या साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.