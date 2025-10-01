Pranjal Khewalkar: प्रांजल खेवलकरांनी ड्रग्सचं सेवन केलं नव्हतं; 'फॉरेन्सिक'चा अहवाल आला, जामीन मंजूर

Rohini Khadse: खराडी ड्रग्स पार्टी प्रकरणी अटकेत असलेले प्रांजल खेवलकर कारागृहातून बाहेर आले आहेत. पुणे कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर खेवलकरांची सुटका झालीय. विशेष म्हणजे खेवलकरांनी ड्रग्सचं सेवन केलं नसल्याचा अहवाल फॉरेन्सिक लॅबकडून प्राप्त झाला आहे..एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकर तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये होते. मंगळवारी त्यांची येरवडा जेलमधून सुटका झाली. पुणे पोलिसांकडे प्राप्त झालेल्या अहवालात खेवलकर यांनी ड्रग्सचे सेवन केले नसल्याचा उल्लेख असल्याची सूत्रांची माहिती आहे..Attacked on Ex Minister in Jail : खळबळजनक! माजी मंत्र्यावर तुरुंगात जीवघेणा हल्ला; डोक्याला गंभीर इजा!.एफएसएल रिपोर्टमध्ये खेवलकर यांनी फक्त मद्य प्राशन केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकं ड्रग्स कोणी आणलं होतं? हा प्रश्न उपस्थित होतोय. पार्टीमध्ये ड्रग्स सेवन कारण्यापूर्वी पोलिसांनी धाड टाकली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Uddhav Thackeray Press : उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळाव्याआधीच महायुती सरकारवर डागली तोफ; शेतकऱ्यांच्या मुद्य्यावर विचारला जाब!.या प्रकरणात पोलिसांनी सहा जणांना अटक केलेली होती. खेवलकर हे दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जेलमध्ये होते. सर्व आरोपींची फॉरेन्सिक चाचणी करण्यात आलेली होती. त्याचा रिपोर्ट पोलिसांना काही दिवसांपूर्वी प्राप्त झाला होता. पोलिसांनी थेट न्यायालयात हा रिपोर्ट सादर केला. कोर्टाने खेवलकरांचा जामीन मंजूर केला असून बुधवारी त्यांची कारागृहातून सुटका झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.