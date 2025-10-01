पुणे

Pranjal Khewalkar: प्रांजल खेवलकरांनी ड्रग्सचं सेवन केलं नव्हतं; 'फॉरेन्सिक'चा अहवाल आला, जामीन मंजूर

Pranjal Khewalkar Released on Bail in Kharadi Party Case; FSL Report Confirms No Drug Use: प्रांजल खेवलकर यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी अमली पदार्थांचं सेवन केलं नसल्याचं पुढे आलंय.
Rohini Khadse: खराडी ड्रग्स पार्टी प्रकरणी अटकेत असलेले प्रांजल खेवलकर कारागृहातून बाहेर आले आहेत. पुणे कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर खेवलकरांची सुटका झालीय. विशेष म्हणजे खेवलकरांनी ड्रग्सचं सेवन केलं नसल्याचा अहवाल फॉरेन्सिक लॅबकडून प्राप्त झाला आहे.

