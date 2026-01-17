खंडाळा - खंबाटकी नवीन बोगदयातून चाचपणी वहातुक
खंबाटकीच्या नवीन बोगद्याची चाचणी
पुणे बाजूकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर हलक्या वाहनांना दिला प्रायोगिक प्रवेश
खंडाळा, ता. १७ : सातारा- पुणे महामार्गावरील बहुप्रतिक्षित असलेल्या खंबाटकी घाटातील एका बोगद्यातून आज (शनिवारी) हलक्या वाहनांना प्रवेश देऊन या बोगद्यातील वाहतुकीची चाचणी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.
यावेळी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रादेशिक अधिकारी (मुंबई) ए. श्रीवास्तव, प्रकल्प संचालक संजय कदम, युनिक यूएचपीसी इन्फ्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित निंबाळकर व प्रकाश जाधव, खंडाळा व भुईंज पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक, इतर अधिकारी व स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी प्रमुख अधिकाऱ्यांसमवेत बोगद्यातील वाहतुकीची सुरक्षितता व इतर बाबींची पाहणी केली. दरम्यान, आज साताऱ्याहून पुण्याकडे जाणाऱ्या वेळे (ता. वाई) ते हरिपूर (ता. खंडाळा) पर्यंतच्या एका बोगद्यातून ट्रायल दोन ते अडीच तास वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली. यावेळी केवळ दुचाकी आणि चारचाकी हलक्या वाहनांनाच संधी देण्यात आली. त्यावेळी स्थानिकांनी पेढे वाटप करून आनंद व्यक्त केला.
-----------------------------------------------------------------
नियमित वाहतुकीपूर्वी...
- पूर्ण आठवडाभर वाहतुकीची चाचणी होणार
- दररोज पाच ते सहा तासांसाठी हलकी वाहने सोडणार
- वाहतुकीची स्थिती पाहून वेळ ठरवणार
- एक किलोमीटर ३०० मीटर लांबीच्या तीन लेनच्या बोगद्यातून वाहतूक
- बहुचर्चित व धोकादायक इंग्रजी एस आकाराच्या वळणाला मिळणार निरोप
- बोगद्यात मोठी विद्युत सुविधा उपलब्ध
----------------------------------------------------------------------
फोटो :..........KHN26B05938
वेळे (ता. वाई) : खंबाटकी बोगद्यातून सुरू झालेली वाहतुकीची चाचणी.
..............................................................................................
