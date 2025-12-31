Pune Crime: खानापूरमध्ये दरोडा घालणाऱ्यांना अटक; ग्रामीण पोलिसांची ४८ तासांत कामगिरी, ७० लाखांचे सोन्याचे दागिने जप्त!

पुणे : पानशेत रस्त्यावर खानापूरमध्ये असलेल्या एका सराफी पेढीवर दरोडा टाकून सव्वा कोटीचे दागिने लुटणाऱ्या चोरट्यांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून ७० लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. ग्रामीण पोलिसांनी ४८ तासांत ही कामगिरी केली..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...अंकुश दगडू कचरे (वय २०) आणि गणेश भांबू कचरे (वय २३, रा. कात्रज) अशी अटक करण्यात आलेल्या चोरट्यांची नावे आहेत. आरोपींबरोबर असलेल्या तीन अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .शुक्रवारी (ता. २६) पानशेत रस्त्यावरील खानापूर गावात असलेल्या एका सराफी पेढीवर भरदिवसा दरोडा घालण्यात आला होता. चोरट्यांनी कोयता आणि तलवारीच्या धाकाने ऐवज लुटला होता. या घटनेची माहिती मिळताच पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपास पथकाने तपास सुरू केला. चोरट्यांना पकडण्यासाठी हवेली आणि ग्रामीण पोलिसांची सहा पथके तयार करण्यात आली होती. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले होते. सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपींची ओळख पटली. आरोपींकडून कोयते, तलवारी, दुचाकी, तसेच ७० लाख ३२ हजार रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले..चोरट्यांनी मारली नदीत उडीपसार झालेले चोरटे पानशेत परिसरातून दुचाकीवरून राजगड (वेल्हे) तालुक्यात गेल्याची माहिती तपासात मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी चोरट्यांचा माग काढण्यास सुरुवात केली. पोलिस मागावर असल्याचे समजताच आरोपी कचरे आणि अल्पवयीन साथीदार पळाले. दुचाकी रस्त्यात सोडून दिली आणि चोरट्यांनी नदीत उडी मारली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.त्यानंतर पोलिस कर्मचारी गणेश धनवे आणि सागर नामदास यांनी नदीत उडी मारली. धनवे हे नदीच्या पलीकडच्या काठावर जाऊन थांबले. चोरटा अंकुश कचरे याची पोहताना दमछाक झाली. कचरे याला ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर कचरे याच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.