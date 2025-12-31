पुणे

Pune Crime: खानापूरमध्ये दरोडा घालणाऱ्यांना अटक; ग्रामीण पोलिसांची ४८ तासांत कामगिरी, ७० लाखांचे सोन्याचे दागिने जप्त!

swift police Action in Khanapur Robbery: पुणे ग्रामीण पोलिसांची जलद कारवाई; ७० लाखांचे दागिने जप्त
Swift Police Action in Khanapur: Robbers Nabbed Within 48 Hours

Swift Police Action in Khanapur: Robbers Nabbed Within 48 Hours

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पानशेत रस्त्यावर खानापूरमध्ये असलेल्या एका सराफी पेढीवर दरोडा टाकून सव्वा कोटीचे दागिने लुटणाऱ्या चोरट्यांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली. चोरट्यांकडून ७० लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. ग्रामीण पोलिसांनी ४८ तासांत ही कामगिरी केली.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
robbery
Action
district
Arrest
Gold jewelry
khanapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com