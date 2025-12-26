पुणे

Khanapur Koyta Gang : खानापूरमध्ये ‘कोयता गॅंग’चा धुमाकूळ; पानशेत रस्त्यावरील वैष्णवी ज्वेलर्सवर धाडसी दरोडा; ७०–८० तोळ्यांचे दागिने लुटले!

Gold Robbery : खानापूर येथील वैष्णवी ज्वेलर्सवर पाच दरोडेखोरांनी धाडसी दरोडा टाकून ७०–८० तोळे सोन्याचे दागिने लुटले. हवेली व पुणे ग्रामीण पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.
Bold Daytime Heist at Vaishnavi Jewelers in Khanapur

सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला : हवेली तालुक्यातील सिंहगड पायथ्याजवळील खानापूर येथे शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी साडेबारा वाजताच्या सुमारास दोन दुचाकींवरून आलेल्या पाच जणांनी तोंडाला रुमाल बांधून आणि कोयत्याचा धाक दाखवत वैष्णवी ज्वेलर्स या सोन्या–चांदीच्या दुकानावर धाडसी दरोडा टाकला. यात सुमारे एक कोटी रुपये किंमतीचे अंदाजे ७० ते ८० तोळे सोन्याचे दागिने लुटून आरोपी पसार झाले. हवेली पोलिसांसह पुणे ग्रामीण पोलिस दल आरोपींचा कसून शोध घेत आहे.

