Leopard News: खांडज परिसरात बिबट्यांचा वाढता संचार; ग्रामपंचायतीकडून वन, पोलीस व महावितरण विभागांना तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

माळेगाव : बारामती तालुक्यातील खांडज गाव परिसरात गेल्या दोन वर्षांपासून बिबट्यांचा वाढता वावर नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात अनेक शेळ्या व इतर पाळीव जनावरे मृत्युमुखी पडली असून, आता बिबट्यांचे वास्तव्य मानवी वस्तीलगत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत खांडजने वनविभाग, महसूल, पोलीस प्रशासन व महावितरण यांना तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करणारे निवेदन आज दिले..खांडज ग्रामपंचायतीच्या निवेदनानुसार, बिबट्यांचा वावर गावातील व शेत परिसरात सातत्याने वाढत असून महिला, लहान मुले, शेतकरी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या नियमित वीज भारनियमनामुळे (लोडशेडिंग) अंधाराचा फायदा घेत बिबटे मुक्तपणे फिरत असल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता रणजित धुमाळ, नितीन आटोळे आदींनी व्यक्त केली..या पार्श्वभूमीवर खांडज ग्रामपंचायतीने प्रशासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये बिबट्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करणे, वनविभागामार्फत त्वरित पिंजरे लावून गस्त वाढविणे, पोलीस प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक समन्वय ठेवणे, रात्रीचे नियमित वीज भारनियमन तात्काळ बंद करून अखंडित वीजपुरवठा सुरू करणे तसेच संबंधित सर्व विभागांनी संयुक्त पाहणी करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात ग्रामपंचायत प्रशासनाने संबंधित विभागांनी नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा येथील पदाधिकारी व गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.