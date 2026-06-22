वायसी क-हाड विजयी

कऱ्हाडच्या ‘वायसी’ने पटकावले विजेतेपद
साताऱ्यात १४ वर्षांखालील क्रिकेट स्पर्धा; कौशल पराडकर ठरला सर्वोत्कृष्ट खेळाडू
सातारा, ता. २२ ः येथील एमके क्रिकेट अकादमी व सातारा जिमखाना यांच्या वतीने (कै.) काशिनाथ राव, (कै.) दुर्वास कांबळे, (कै.) धनंजय कान्हेरे स्मृतिप्रीत्यर्थ क्रीडा संकुलात आयोजिलेल्या १४ वर्षांखालील क्रिकेट स्पर्धेत कऱ्हाडच्या यशवंतराव चव्हाण क्रिकेट अकादमीने (वायसी) विजेतेपद पटकावले. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू कौशल पराडकर ठरला.
एमकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत २८.४ षटकांत सर्व बाद १२६ धावा केल्या. एमकेच्या पृथ्वीराज कवचाळेने ५७ चेंडूत पाच चौकारांसह ५२, श्लोक पोळने १६ चेंडूत दोन चौकारांसह १४, आर्य फडतरेने १५, वेदांत पाटोळेने १० धावा केल्या. वायसीच्या ऋग्वेद महाडिकने ६.४ षटकांत ३९ धावांत ४ गडी बाद केले. याबरोबरच कौशल पराडकरने ७ षटकांत १ निर्धाव टाकत २४ धावांत २, सर्वम पोळने ६ षटकांत १ निर्धाव २० धावांत १, अथर्व खोतने ३ षटकांत २० धावांत १ गडी बाद केला.
विजयासाठीचे १२७ धावांचे आव्हान वायसीने २९.२ षटकांत ७ गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. अर्णव कुलकर्णीने ३० चेंडूत चार चौकारांसह २८, कौशल पराडकरने २९ चेंडूत २ चौकारांसह १९, अथर्व खोतने ४८ चेंडूत २ चौकारांसह २३, पर्व ओसवालने २१ चेंडूत ३ चौकारांसह नाबाद २५, ऋग्वेद महाडिकने ६ चेंडूत २ चौकारांसह नाबाद ११ धावा केल्या. एमकेच्या वेदांत पाटोळेने ७ षटकांत १ निर्धाव २२ धावांत चार गडी बाद केले. त्याला कृष्णा दळवी, श्रावणी शेडगे, श्लोक पोळने प्रत्येकी एक गडी बाद करून साथ दिली. पंच म्हणून किरण जावळे आणि शेखर कोळेकर यांनी तर गुणलेखक म्हणून चंद्रमणी बनसोडे, आदित्य कांबळे यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, उपांत्य फेरीत एमके आणि एचटीसीए संघ यांच्यातील लढतीत पावसाचा व्यत्यय आला. संयोजकांनी डक वर्थ लुईस पद्धतीने एमकेला २२ धावांनी विजयी घोषित केले. तत्पूर्वी एमकेने ४० षटकांत सात बाद १६३ केल्या होत्या. त्यांची सुरुवात खराब झाली. संघ सात बाद ५७ धावांवर असताना आठव्या गड्यासाठी १०६ धावांची भागीदारी कृष्णा दळवी व आयुष गायकवाडने केली. यामध्ये आयुषने ५४, तर कृष्णाने नाबाद ४० धावा केल्या. विजयासाठी १६४ धावांसाठी एचटीसी संघाच्या सबुद्ध गायकवाडने ३२ धावांची एकाकी झुंज दिली. त्याच्या खेळीने सामन्याचे पारडे दोन्ही बाजूकडे झुकले. मात्र, सातवी विकेट त्याची पडली आणि सर्व संघ कोलमडला. हा सामना २४.१ षटकावर आला असता पाऊस आला व खेळ थांबला. एमकेच्या वेदांत पाटोळे सामनावीर ठरला.
स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे माजी सचिव सुधाकर शानभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ क्रीडा संघटक सुरेश साधले, शरद महाजनी, संजय आठल्ये, सतीश पाटील, माधुरी धनंजय कान्हेरे, बाबू राव, विनायक चितळे, संजय देवरुखे, वैभव फरांदे, प्रकाश मराठे, संजय गायकवाड, श्री. ससाणे, मनोज कान्हेरे, अमोल पाटूकले, विसावा ग्रुपचे सदस्य आदी उपस्थित होते. शेखर पवार व दीपक पोळ यांनी स्वागत केले. मयूर कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले.
------------------------
चौकट
सामनावीर- ऋग्वेद महाडिक
उत्कृष्ट फलंदाज - सोहम सुतार
उत्कृष्ट गोलंदाज - कौशल पराडकर
बेस्ट फायटर टीम - श्यामसुंदरी क्रिकेट अकादमी
-------------------------
29172
सातारा ः क्रिकेट स्पर्धेतील विजेता यशवंतराव चव्हाण क्रिकेट अकादमीचा संघ. (प्रमोद इंगळे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
-------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.