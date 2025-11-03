पुणे

Kharadi Traffic : खराडीतील पुलाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, जॅकवेल बंधाऱ्यावरील पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी

Structural Audit Needed for Jackwell Bund Bridge : केशवनगर आणि खराडीला जोडणाऱ्या जॅकवेल बंधाऱ्यावरील पुलावरून वाढत्या अपेक्षितपेक्षा अधिक वाहतुकीमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे; पुलावरील रस्ता उखडला असून, संरक्षण कठडे तुटले असल्याने पुलाच्या क्षमतेची खात्री करण्यासाठी तात्काळ स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
Structural Audit Needed for Jackwell Bund Bridge

Structural Audit Needed for Jackwell Bund Bridge

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खराडी : केशवनगर आणि खराडी या भागांना जोडणारा जॅकवेल बंधारा पाणी अडविण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आला होता. परिसरात नागरी वस्ती वाढल्याने आता त्यावरून त्यावेळी अपेक्षितपेक्षा अधिक वाहतूक होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा पूल योग्य की अयोग्य याविषयी जनसामान्यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यावरील पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

Loading content, please wait...
audit
Bridge
Traffic
PMC Election
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com