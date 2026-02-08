पुणे

Kharadi Traffic: पदपथावरील अवैध पार्किंगमुळे कोंडी; खराडीत वाहनतळ उभारण्याची मागणी, पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

Kharadi Faces Traffic Congestion Due to Illegal Parking: खराडी आयटी पार्क परिसरात अवैध पार्किंगमुळे कोंडी; नागरिकांनी महापालिकेकडे वाहनतळ उभारणीसाठी मागणी केली. पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप; रस्त्यावर वाहने उभी राहण्याचे संकट वाढले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खराडी : खराडी आयटी पार्क येथे पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. पार्किंगची पुरेशी सोय नसल्याने रस्ता किंवा पदपथावर लावल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना अडथळा होतो.

