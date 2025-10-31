पुणे

Kharadi News : दुर्गंधीचा कहर! खराडीत रक्षक नगर गोल्ड रस्त्यावर १५ दिवसांपासून ड्रेनेजचे दूषित पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Sewage Overflow Floods Rakshak Nagar Gold Road : खराडी येथील रक्षक नगर गोल्ड रस्त्यावर गेल्या पंधरा दिवसांपासून ड्रेनेज तुंबल्याने सर्व दूषित पाणी रस्त्यावरून वाहत असून, दुर्गंधी आणि डासांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
Demand for Immediate Clearing of Blocked Drainage Lines

सकाळ वृत्तसेवा
खराडी : ‘रक्षक नगर गोल्ड’कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ड्रेनेज तुंबून सर्व दूषित पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. त्याचा योग्य प्रकारे निचरा होत नसल्याने रस्त्याच्या बाजूला खोलगट भागात साचून राहत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून हीच स्थिती असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. महापालिका प्रशासनाला याबाबत कळवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात होत असल्याचे स्थानिक रहिवासी सुशीला सोनवणे, गोविंदराम चौधरी यांचे म्हणणे आहे.

