Mundhwa land Scam: भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायमचे बडतर्फ करावे; पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी खारगे समितीची राज्य सरकारला शिफारस!

पुणे : शासकीय जमिनींची अनधिकृत खरेदी-विक्री दस्त नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हा नोंद करून सेवेतून कायमचे बडतर्फ करण्याची तरतूद 'सेवा अधिनियमात' करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या समितीने राज्य सरकारला केली आहे. भविष्यात मुंढवा जमीन गैरव्यवहारासारखे प्रकार टाळण्यासाठी समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी सरकारला केल्या आहेत..मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने खारगे यांच्या समितीची स्थापना केली होती. समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. त्यात अशा प्रकारचे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी विविध सूचना केल्या आहेत. त्यात १९५० पासूनचे सर्व मूळ सातबारा उतारे व मालमत्तापत्रक तपासून, ज्या उतारे व मालमत्तापत्रकावर सरकार, शासन अशी नोंद आढळून येईल, अशा सर्व अभिलेखांची तपासणी करावी. अधिकार अभिलेखांमध्ये बदल झाल्याचे आढळल्यास, त्यामध्ये तत्काळ दुरुस्ती करून जमिनीच्या मालकी हक्कात सरकारचे नाव लावण्याची, तसेच सर्व पोकळीस्त नोंदी कमी करण्याची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, अशी शिफारसही केली आहे..शासकीय जमिनींचे बेकायदा हस्तांतरण व शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास जमिनींचे मालकी हक्क पूर्ववत करण्याची, तसेच जमीन सरकार जमा करण्याची कार्यवाही सहा महिन्यांत करावी. या जमिनींच्या सद्यःस्थितीची पाहणी करून त्याच्या वापराबाबत आवश्यक त्या नोंदी, सध्याच्या जमीन वापर नकाशा व विकास आराखडामध्ये घेण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. शासकीय जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरणास मदत करणे, आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराची तत्काळ गंभीर दखल घेऊन जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची तरतूद सेवा अधिनियमात करावी. .तसेच, वाटप केलेल्या शासकीय जमिनींचे अभिलेख तपासून संबंधित विभागांच्या नावाची नोंद असल्याची खात्री करणे. नोंद नसल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सूचना देऊन नोंदी घेण्याची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करावी. उद्योग विभाग व इतर शासकीय विभागाकडून इरादापत्र देताना शासकीय जमीन असल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. शासकीय जमिनीबाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे एकूण क्षेत्र, वाटप केलेले क्षेत्र, कोणास वाटप करण्यात आले, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांची सद्यःस्थिती तपासणे, जमिनीची मोजणी करणे. या जमिनींच्या सद्यःस्थितीची स्थळ पाहणी व जीआयएस मॅपिंग करून त्याची माहिती डॅशबोर्डवर उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करावी. त्यासाठी महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करावेत, असे समितीने नमूद केले आहे..'स्किप' पर्यायाची गरज भासल्यास
दुय्यम निबंधक, सह दुय्यम निबंधक स्तरावर शासकीय जमिनींची दस्तनोंदणी करताना 'स्किप' हा पर्याय वापरण्याची गरज भासल्यास नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांची परवानगी घेणे बंधनकारक करावे. शासकीय जमिनींशी संबंधित दस्तांसाठी अभिनिर्णित करण्याची सक्ती करावी, अशी समितीने शिफारस केली आहे.