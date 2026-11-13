पुणे

Illegal Plotting : खेड तालुक्यात औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये वाढ; चाकण परिसरातील कामगारांच्या जमीन गुंतवणुकीवर फसवणुकीचे सावट

Illegal Plotting and Land Investment Fraud in Khed Taluka : खेड तालुक्यात औद्योगिकीकरणामुळे जमिनींच्या किमती वाढत असताना बेकायदा प्लॉटिंगचे प्रकार वाढले आहेत. स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून कामगारांची फसवणूक होत असून, गुंतवणूक धोक्यात आली आहे.
Illegal Plotting and Land Investment Fraud in Khed Taluka

Illegal Plotting and Land Investment Fraud in Khed Taluka

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : खेड तालुक्यात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जमिनींच्या किमती वाढल्या असून, याचा फायदा घेत बेकायदा प्लॉटिंगचा व्यवसाय फोफावला आहे. आकर्षक जाहिराती व कमी किमतीच्या आमिषाने स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या कामगारवर्गाची मोठी फसवणूक होत असून, आयुष्यभराची पुंजी धोक्यात आली आहे.

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