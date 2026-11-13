Illegal Plotting : खेड तालुक्यात औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये वाढ; चाकण परिसरातील कामगारांच्या जमीन गुंतवणुकीवर फसवणुकीचे सावट

चाकण : खेड तालुक्यात वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जमिनींच्या किमती वाढल्या असून, याचा फायदा घेत बेकायदा प्लॉटिंगचा व्यवसाय फोफावला आहे. आकर्षक जाहिराती व कमी किमतीच्या आमिषाने स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या कामगारवर्गाची मोठी फसवणूक होत असून, आयुष्यभराची पुंजी धोक्यात आली आहे..चाकण औद्योगिक परिसरात काम करणाऱ्या कामगारांना लक्ष्य करून हा व्यवसाय तेजीत आहे. दिवसभराच्या कष्टाने मिळविलेला पगार आणि भविष्यासाठी साठवलेली रक्कम कामगार घराच्या स्वप्नासाठी गुंतवत आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी कायदेशीर कागदपत्रे, लेआउट मंजुरी आणि मूलभूत सुविधांची खात्री न करताच प्लॉटची विक्री केली जात आहे..प्लॉट खरेदी केल्यानंतर बांधकाम परवानगी न मिळणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंद न होणे अशा समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे आयुष्यभराची गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. महसूल विभाग, पीएमआरडीए आणि स्थानिक प्रशासनाने या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देऊन बेकायदा लेआउटवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..पीएमआरडीएचे संबंधित अधिकारी म्हणाले की, ‘‘११ गुंठ्यांचे प्लॉट म्हणून अनेक जण एकत्र खरेदी-विक्री करतात. यावर मुद्रांक व नोंदणी विभाग व महसूल विभागाने पीएमआरडीएसोबत संयुक्तपणे कारवाई करणे आवश्यक आहे. अकरा गुंठ्यांच्या आतील जमिनीच्या नोंदींवर निर्बंध आल्यास बेकायदा प्लॉटिंगला आळा बसेल.’’बेकायदा प्लॉटिंगवर पीएमआरडीएने कारवाई केली पाहिजे, याबाबत आम्ही त्यांना कळवले आहे. - प्रशांत बेडसे पाटील, तहसीलदार, खेडबेकायदा प्लॉटबाबत पाहणी सुरू आहे. याबाबत ज्या तक्रारी आहेत, त्यांची चौकशी सुरू आहे. तक्रार आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. - डी. जी. लांघी, सह आयुक्त, पीएमआरडीए.या गावांमध्ये ऊतशासकीय परवानगी नसताना रासे, भोसे, शेलगाव, वडगाव घेणंद, कोयाळी, शेलपिंपळगाव, दौंडकरवाडी, काळूस, वाकी बुद्रुक, वाकी खुर्द, बहुळ, चऱ्होली खुर्द आणि इतर गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग फोफावले आहे. निसर्गरम्य वातावरणाचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. चाकण नगर परिषदेने कारवाई करूनही धनदांडग्यांनी आपले जाळे कायम ठेवले असून, पीएमआरडीएच्या भूमिकेवरही नागरिक संतप्त आहेत.विकासाचे मृगजळ, सुविधांचा अभावग्राहकांना आकर्षक जाहिराती आणि मोठमोठी आश्वासने देऊन प्लॉट खरेदीसाठी आकर्षित केले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जागेवर सांडपाणी व्यवस्थापन, गटारे, पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते आणि वीज अशा मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव दिसतो. भविष्यात सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले जाते, पण खरेदीनंतर ग्राहकांच्या पदरी केवळ निराशाच पडते. पावसाळ्यात पाणी साचणे, रस्त्यांची दुरवस्था आणि पाण्याची टंचाई यांसारख्या समस्यांमुळे अनेकांना पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.