Khed Shivapur Toll : शिवापूर टोल नाक्यावर गणेशभक्तांना टोलमाफी; २४ तासांत सात हजार वाहनांना सवलत

खेड शिवापूर : गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना शासनाने टोलमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी खेड शिवापूर टोलनाक्यावर शनिवारी (ता. २३) वसुली सुरू होती. त्यानंतर सायंकाळी पासधारकांना सोडण्यात येत होते. मात्र, अनेक वाहन चालकांनी पास आणले असले तरी काही प्रवाशांच्या वाहनांना फास्टटॅग असल्याने स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे टोल आकारणी होत आहे, त्यामुळे भांडणे काही थांबत नव्हते..तर पास दाखवला तरी पैसे गेल्याची तक्रारी येतच होत्या. अखेर वाहन चालकांनी फास्टटॅगच्या माध्यमातून टोलचे गेलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी एनएचआयच्या १०३३ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार दाखल करून तेथे स्वतःच्या पासचा फोटो पाठविल्यास टोलचे भरले गेलेले पैसे परत मिळणार आहेत, अशी माहिती टोल प्रशासनाच्या वतीने वाहनचालकांना दिली. माफी असूनही ताप काही सुटत नसल्याचे वाहनचालकांनी सांगितले..गणेशोत्सवासाठी शनिवारीच नागरिक गावाकडे निघाले होते अनेकांनी टोलमाफीचे पास बरोबर आणले होते; मात्र टोल कर्मचाऱ्यांना सूचना नसल्याने त्यांच्याकडून टोलची मागणी होत होती. याबाबत दैनिक सकाळ प्रतिनिधीने देखील टोल प्रशासनास शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, याबाबत विचारले असता महामार्ग प्राधिकरणाचे पत्राची वाट पाहत असल्याचे समजले; मात्र टोलवरील भांडणे वाढल्यावर टोल प्रशासनाने पत्राची वाट न पाहता पास असेल त्या वाहनास सोडण्यास सुरवात केली. दरम्यान, शनिवारी सायंकाळपासून रविवारी (ता. २४) सायंकाळपर्यंत सुमारे सात हजार वाहनांना टोल माफी देण्यात आल्याचे टोल प्रशासनाने सांगितले..