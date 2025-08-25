पुणे

Khed Shivapur Toll : शिवापूर टोल नाक्यावर गणेशभक्तांना टोलमाफी; २४ तासांत सात हजार वाहनांना सवलत

Ganesh Festival Travel : खेड शिवापूर टोलनाक्यावर टोल माफी असूनही फास्टटॅगने पैसे वसूल होत असल्याने गणेशभक्त वाहनचालक त्रस्त झाले असून, टोल परतफेडीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Updated on

खेड शिवापूर : गणेशोत्सवासाठी गावाकडे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना शासनाने टोलमाफीचा निर्णय घेतला असला तरी खेड शिवापूर टोलनाक्यावर शनिवारी (ता. २३) वसुली सुरू होती. त्यानंतर सायंकाळी पासधारकांना सोडण्यात येत होते. मात्र, अनेक वाहन चालकांनी पास आणले असले तरी काही प्रवाशांच्या वाहनांना फास्टटॅग असल्याने स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे टोल आकारणी होत आहे, त्यामुळे भांडणे काही थांबत नव्हते.

