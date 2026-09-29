Sinhagad Village Audit: घेरा सिंहगड ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावर चौकशीची मागणी; सूर्यकांत सांबरे यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा

खडकवासला: ऐतिहासिक सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या घेरा सिंहगड (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची आणि मागील पाच वर्षांत झालेल्या विविध विकासकामांची चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी नागरिक सूर्यकांत सांबरे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून तसेच माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे..सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीत घेरा सिंहगड ग्रामपंचायतीकडे विकासकामांसाठी व विविध माध्यमांतून प्राप्त झालेल्या निधीच्या खर्चामध्ये आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून करण्यात आलेल्या खर्चात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय सांबरे यांनी व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे..माहिती अधिकारालाही हरताळ याबाबत हवेली तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी, सरपंच तसेच जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली असल्याचे सांबरे यांनी सांगितले. माहितीच्या अधिकारातून विकासकामे, निधी, खर्च आणि विविध आर्थिक व्यवहारांबाबत कागदपत्रे व माहिती मागविण्यात आली होती; मात्र गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून अपेक्षित माहिती मिळालेली नाही. तसेच माहिती मागितल्यानंतर संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे..पारदर्शकतेची मागणी आणि उपोषणाचा बडगा विकासाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या कामांमध्ये तसेच ग्रामपंचायतीकडे आलेल्या विविध निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे सांबरे यांनी म्हटले आहे. संबंधित आर्थिक व्यवहार, विकासकामांची बिले, मंजुरी, प्रत्यक्ष कामांची स्थिती आणि निधीचा वापर यांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आपण उद्विग्न झालो असून, मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २९ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूर्यकांत सांबरे यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.