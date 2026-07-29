पुणे

Khutbav Robbery Plot Foiled: खुटबावमध्ये दरोड्याच्या तयारीत असलेली आंतरजिल्हा टोळी पोलिसांच्या सापळ्यात; पाच जेरबंद

खुटबावमध्ये दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या आंतरजिल्हा टोळीचा पोलीसांकडून पर्दाफाश; पाठलाग करून पाच जणांना शस्त्रांसह पकडले
Crime

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sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव (पुणे) : खुटबाव ( ता. दौंड )येथे दरोडा घालण्याच्या तयारीत असणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील पाच दरोडेखोरांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पोलीस व यवत पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. सदर घटना सोमवार दिनांक २७ रोजी घडली.

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