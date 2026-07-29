Khutbav Robbery Plot Foiled: खुटबावमध्ये दरोड्याच्या तयारीत असलेली आंतरजिल्हा टोळी पोलिसांच्या सापळ्यात; पाच जेरबंद

खुटबाव (पुणे) : खुटबाव ( ता. दौंड )येथे दरोडा घालण्याच्या तयारीत असणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील पाच दरोडेखोरांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा पोलीस व यवत पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. सदर घटना सोमवार दिनांक २७ रोजी घडली..यासंदर्भात सविस्तर हकीकत अशी की, यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करत असताना स्थानिक खबऱ्यामार्फत पोलीस वाहतूक अंमलदार विकास कापरे यांना खुटबाव येथील साळोबा वस्ती परिसरात पाच -सहा युवक शस्त्रास्त्रे सोबत घेऊन एकत्र जमले आहेत, अशी माहिती समजली. सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर व यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी पोलिसांच्या पथकाला आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई संदर्भात कार्यवाही केली. .त्यानंतर दोन्ही शाखेची पोलीस पथके साळोबावस्ती येथे आले असता, पोलिसांना पाहताच आरोपींनी पळण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी पाठलाग करून त्यांना पकडले. यामध्ये अजित मुकेश राठोड (वय ५० वर्षे) मच्छिंद्र पोपट उर्फ काका भाऊ राठोड(वय ३५ वर्षें, दोघे राहणार कुसेगाव ता. दौंड) साम्यवेद मनीलाल उर्फ संजीत राजपूत( वय २८ वर्षे, राहणार कामशेत ता. मावळ), दीपेश करनसिंग मनावत ( वय २९ वर्षे, राहणार बेहरगाव, कार्ले, ता. मावळ व एक विधी संघर्षित बालक यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी आरोपींची झाडाझडती घेत त्यांच्या ताब्यातून दोन लोखंडी कोयते, लोखंडी गज, मिरची पावडर पाकीट व दोरी हस्तगत केले. त्यानंतर पोलिसांनी पुढील कारवाईसाठी आरोपींना दौंड न्यायालयामध्ये हजर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.