Police Recruitment : दुष्काळात उपासमारीने स्थलांतरित झालेल्या पारगावच्या मुजावर कुटुंबातील बहिण भाऊ झाले पोलीस

- प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) - पारगाव (ता. दौंड) येथे १९७२ च्या दुष्काळामध्ये उपासमारीने स्थलांतरित झालेल्या मुजावर कुटुंबातील चुलत बहिण- भावाने पोलीस शिपाईपद मिळवत यशाचे चार चांद लावले आहेत. या कुटुंबातील गवंड्याच्या हाती बिगारीकाम करणारे थोरले बंधू अब्दुल मुजावर यांची कन्या सलमा हिने ठाणे पोलीस शिपाई पद तर एका खाजगी कंपनीमध्ये कामगार म्हणून काम करणारे मधले बंधू राजू मुजावर यांचे चिरंजीव अरबाज याने पिंपरी चिंचवड पोलीस पद मिळवले आहे..मूळचे मुढाळे ( ता.बारामती) या दुष्काळी भागातील मुजावर कुटुंब १९७२ च्या दुष्काळामध्ये उपासमारीमुळे पारगाव येथे स्थलांतरित झाले. त्यानंतर कष्ट करत आपल्या अपत्यांना शिकवले. सलमा हिने पारगाव येथील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयात दहावी बारावी परीक्षेत चांगले यश मिळवल्यानंतर केडगाव येथील सुभाष बाबुराव कुल महाविद्यालयात फूड प्रोसेसिंग या विषयाची पदवी पूर्ण केली. पोलीस बनवण्याचा निर्णय घेतला. पारगाव येथील विजय पंडित यांनी तिला मार्गदर्शन केले..कसलेही कोचिंग क्लास न लावता, गावाकडील रस्त्यावर धावण्याचा सराव करीत तसेच घरीच अभ्यास करत तिने वयाच्या २२ व्या वर्षी १७ वे मानांकन मिळवत पोलीस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. तर अरबाज याने तळेगाव दाभाडे येथील शासकीय विद्यालयात शिक्षण पूर्ण केले. धावण्यासाठी खाजगी अकॅडमीचा आधार घेतला. पहिल्याच प्रयत्नात त्यालाही पोलीस शिपाईपद मिळाले..शहनाईपुर्वीच कुटुंबामध्ये आनंदोत्सव -पोलीसपदी निवड झालेली सलमा हिचा विवाह रविवार दि.२६ रोजी होणार आहे. भरती होण्यापूर्वीच तिचा विवाह जमला होता. लग्न आठवड्यावर आल्यावर अचानक मुजावर कुटुंबामध्ये एकाच दिवसांमध्ये दोन पोलीस भरती झाल्याची माहिती वेबसाईटवर समजली त्यामुळे कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.