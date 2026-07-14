पुणे

Khutbav Toddler Death : खुटबावमध्ये घराशेजारील डबक्यात बुडून दोन वर्षांच्या आरोही शिंदेचा मृत्यू; मृतदेह ससूनला पाठवला

घराशेजारील तीन फूट खोल डबक्यात बुडून दोन वर्षांच्या आरोहीचा मृत्यू; खड्ड्यात पावसाचे पाणी साचल्याने घडली दुर्घटना
A two-year-old girl died after allegedly drowning in a rainwater-filled pit near her house in Daund taluka of Pune district.

A two-year-old girl died after allegedly drowning in a rainwater-filled pit near her house in Daund taluka of Pune district.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खुटबाव : खुटबाव ( ता . दौंड) परिसरातील साळोबावस्ती येथील चिमुकली आरोही अशोक शिंदे (वय २‌ वर्षे) हिचा घराशेजारील तीन फुट खोल डबक्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.सदर घटना मंगळवार दिनांक १४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता घडली. मुरूम काढण्याच्या उद्देशाने सदर खड्डा शिंदे यांच्या घराच्या पूर्वेला खणण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या पावसाने या खड्ड्यामध्ये पाणी साठले होते.

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