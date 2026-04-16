Pune Crime: चाकण औद्योगिक वसाहतीतून एकाचे खुनाच्या उद्देशाने अपहरण; पोलिसांनी सहा तासात केली सुटका, सहा जणांना अटक

-हरिदास कडचाकण : येथील औद्योगिक वसाहतीतील वासुली ता. खेड ,जि. पुणे येथील अमेझॉन कंपनीच्या गेट समोरून ऋषिकेश उर्फ दादया दिलीप कल्हाटकर रा. कोरेगाव बुद्रुक ता. खेड ,जि. पुणे या तरुणाचे सागर जावळे , ओमकार कोरडे , कुणाल चव्हाण यांनी त्यांच्या साथीदारासह थार तसेच आय टेन कार अशा दोन गाड्यांमध्ये येऊन जबरदस्तीने ऋषिकेश कल्हाटकर याला गाडीमध्ये बसवून त्याचे अपहरण केले. त्यानंतर पोलिसांनी सहा तासांमध्ये त्याची सुटका केली. अशी माहिती महाळुंगे उत्तर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी यांनी दिली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,'आरोपींचा मित्र शुभम काळे याचा खून ऋषिकेश दिलीप कल्हाटकर याचा चुलत भाऊ संदीप कल्हाटकर व त्याच्या साथीदारांनी मिळून यापूर्वी केला होता .संदीप याच्या जामीनासाठी ऋषिकेश कल्हाटकर प्रयत्न करत असल्याने ऋषिकेश याच्यावर आरोपी चिडून होते. २०२४ मध्ये आरोपींनी ऋषिकेश वर पिस्तूल मधून पाच राऊंड फायर केले होते त्यातील तीन राउंड ऋषिकेश याची छाती व कमरेत लागून तो गंभीर जखमी झाला होता. त्या संदर्भात त्या आरोपी वर राजगुरुनगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल होता. त्या गुन्ह्यातून नाव वगळावे व गुन्हा मागे घ्यावा म्हणून ऋषिकेश याच्यावर आरोपी दबाव टाकत होते. .या पार्श्वभूमीवर ऋषिकेश कल्हाटकर याचे अपहरण करून त्याच्या खुनाचा बेत पोलिसांच्या व अधिकारांच्या सतर्क व दक्ष तपासामुळे फसला. आरोपींचा शोध घेण्याकरता पोलीस तपास पथकाने अपहरणकर्ते सागर जावळे ,ओमकार कोरडे , चव्हाण यांचा शोध तांत्रिक तपासाच्या आधारे घेतला त्यावेळी आरोपी खेड येथील क्रीडा संकुल परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर तपास पथकाने खेड क्रीडा संकुल येथे सापळा रचून थार , आय टेन कार गाडी थांबवून त्यांची झडती घेतली त्या झडतीमध्ये अपहरण करण्यात आलेला ऋषिकेश कल्हाटकर याच्यासह आरोपी सागर जावळे, नितीन थिटे , ओमकार कोरडे , कुणाल चव्हाण असे पोलिसांना मिळून आले त्यांच्यासोबतचे इतर साथीदारही मिळून आले. गाडीची झडती घेतली असता त्या गाडीमध्ये खून करण्यासाठी वापरण्याच्या उद्देशाने जवळ बाळगलेले दोन पिस्तूल, दहा राऊंड , लोखंडी कोयता, चाकू असे हत्यारे मिळून आले. या सहा आरोपींना गुन्ह्याच्या तपासकामी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. त्यांच्यासोबतच्या एका सतरा वर्षाच्या अल्पवयीन तरुणाला बाल न्याय मंडळाच्या समक्ष हजर करण्यात आले आहे..अपहरण प्रकरणी सागर बाळू जावळे (वय-३४ वर्षे ,रा. कुरकुंडी, ता. खेड, जि. पुणे)नितीन संजय थिटे (वय २७ वर्षे, रा. रेटवडी, ता. खेड, जि. पुणे) सौरभ उर्फ सोन्या अनिल ढोरे (वय -२८वर्षे, रा .वरची भांबरवाडी, ता.खेड जि. पुणे),अजय भरत गोपाळे ( वय -२३ वर्ष, रा. अहिल्यादेवी चौक, खंडोबा माळ ,राजगुरुनगर ता. खेड, जि. पुणे) कुणाल प्रशांत चव्हाण (वय-२३ वर्ष, रा.खंडोबा माळ,राजगुरुनगर, ता. खेड, जि. पुणे) ओमकार दशरथ कोरडे (वय- २४ वर्षे रा, सांडभोरवाडी,ता. खेड, जि. पुणे) या आरोपींवर विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी ऋषिकेश याचे अपहरण ता .१२ ला रात्री नऊच्या सुमारास केले होते.आरोपींनी वापरलेली थार गाडी , आय टेन कार , दोन गावठी बनावटीचे पिस्तूल ,लोखंडी कोयता, एक चाकू पोलिसांनी जप्त केले आहे..ही कारवाई पिंपरी चिंचवड चे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पोलीस सह आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अप्पर पोलीस आयुक्त सारंग आव्हाड, अप्पर पोलीस आयुक्त बसवराज तेली, पोलीस उप आयुक्त श्रीमती श्वेता खेडकर, गुन्हे शाखेचे पोलीस उप आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार, पोलीस उप आयुक्त मारुती जगताप, गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. विशाल हिरे , सहाय्यक पोलीस आयुक्त सचिन कदम यांच्या सूचना व मार्गदर्शनाखाली महाळुंगे उत्तर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप सावंत, गुंडाविरोधी पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हरीश माने, कल्याण घाडगे, सचिन महाडिक, अनिस मुल्ला,जितेंद्रसिंह परदेशी, पोलीस अंमलदार राजेंद्र कोणकेरी ,विठ्ठल वडेकर, अमोल बोराटे ,अमोल निघोट ,संतोष काळे, शुभम खंडागळे, गणेश गायकवाड, संतोष वायकर ,हरी रणदिवे ,मंगेश कदम , मंगेश घोलप, यदु आढारी, अमोल वेताळ,बाळसराफ, असवले, महाडिक यांनी केली आहे.