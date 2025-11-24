Pune Crime : कुख्यात गुंड श्वेतांग निकाळजेसह दोघांना अटक; दोन पिस्तूल जप्त!

पुणे : तरुणाचे घरातून अपहरण त्याच्या डोक्याला पिस्तूल लावून ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या कुख्यात श्वेतांग निकाळजे याच्यासह दोघांना भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून दोन पिस्तुले जप्त करण्यात आली आहेत. श्वेतांग भास्कर निकाळजे (वय ३७, रा. भीमनगर, मंगळवार पेठ) आणि ओम संजय गायकवाड (वय २६, रा. मंगळवार पेठ) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तक्रारदार तरुणाचा सिंहगड कॉलेज परिसरात स्टॉल असून त्याने व निकाळजेने एअरटेल कंपनीचे टॉवरचे काम घेतले होते. त्याचे पैसे द्यावेत, यासाठी दोन साथीदारांच्या मदतीने श्वेतांगने आठ नोव्हेबरला रात्रीच्या सुमारास घरातून तरुणाचे अपहरण केले. .भोर रस्त्यावर उतरून त्याच्याकडील दोन पिस्तूल काढून ते फिर्यादीच्या डोक्यावर लावून तुला कोणत्या पिस्तुलमधून गोळी घालू, अशी धमकी दिली होती. इतर दोघा साथीदारांनी ‘तू भाऊचे ऐकत नाहीस तुझ्या डोक्यात कोयता टाकतो,’ अशी धमकी दिली होती. त्यांच्या तावडीतून ते पळून गेल्याच्या रागातून त्यांना शिवाजीनगर येथे गाठून मारहाण करून पिस्तूल लावून धमकाविले होते. आरोपींचा शोध घेत असताना पोलिस अंमलदार महेश बारवकर, मंगेश पवार, मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, अभिनय चौधरी यांनी श्वेतांग निकाळजे आणि ओम गायकवाड यांची माहिती काढून त्यांना अटक केली..Akola Crime : 'देवाभाऊ' अकोल्याच्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या; नव्या गुन्हेगारी पॅटर्नचा होतोय उदय; रहस्यमय हत्यांनी पोलिसांसमोर कोडे!.त्याच्याकडून दोन पिस्तूल, कार असा सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केले. ही कामगिरी अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहीते, राहुल आवारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल खिलारे, उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी, महेश बारवकर, मंगेश पवार, सचिन सरपाले, मंगेश गायकवाड, किरण साबळे, मितेश चोरमोले, अभिनय चौधरी, सागर बोरगे, नीलेश खैरमोडे, तुकाराम सुतार आणि संदीप आगळे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.