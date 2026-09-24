Pune Kidney Transplant: दोन्ही किडन्या निकामी, सहा महिन्यांहून अधिक काळ डायलिसिस; पत्नीच्या किडनीने पतीला मिळाले नवजीवन, पुण्यात प्रत्यारोपण यशस्वी

-राजेश कणसे आळेफाटा : दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने सहा महिन्यांहून अधिक काळ डायलिसिसवर असलेल्या वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील किशोर गहिनाजी वाळुंज यांच्यावर पुणे येथील इनलॅक्स बुधराणी हॉस्पिटलमध्ये किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली. त्यांच्या पत्नी अर्चना वाळुंज यांनी स्वतःची किडनी पतीला दान करून त्यांना नवजीवनाची संधी दिली. प्रत्यारोपणानंतर पती-पत्नी दोघांचीही प्रकृती स्थिर असून ते सुखरूप आहेत..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.किशोर वाळुंज यांना किडनीच्या आजाराचे निदान झाल्यानंतर मंचर येथील सार्थक हॉस्पिटलमधील नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. प्रितम गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला कॅथेटरद्वारे डायलिसिस करण्यात आले. त्यानंतर नियमित डायलिसिस सुरू ठेवावे लागले. पुढील उपचारांसाठी नवी मुंबई येथील विनम्र स्वराज हॉस्पिटलमधील डॉ. चौधरी यांचा सल्लाही घेण्यात आला. उपचारादरम्यान फिस्टुला निकामी झाल्याने उपचार प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या..तपासण्यांमध्ये दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर डॉक्टरांनी किडनी प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला. दात्याचा शोध सुरू असतानाच अर्चना वाळुंज यांनी कोणताही संकोच न करता स्वतःची किडनी पतीला देण्याची तयारी दर्शविली. आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या, रक्तगट जुळवणी आणि इतर वैद्यकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली..या उपचारांसाठी मोठ्या आर्थिक खर्चाची आवश्यकता होती. या कठीण काळात वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था, वडगाव आनंदचे चेअरमन नेताजी डोके, व्हाईस चेअरमन राजू चौगुले, संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर देवकर यांच्यासह उद्योजक, मित्रपरिवार, नातेवाईक, विविध संस्था तसेच अर्चना वाळुंज यांच्या २००१ सालच्या दहावीच्या बॅचने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला..उपचार प्रक्रियेत अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक ज्योती शिळमकर, डॉ. भूपेश कवारे, डॉ. अनुराग अवस्थी तसेच उद्योजक पुनीत बालन, राजू पायमोडे, विनोदशेठ गांधी, गोविंद वाढवणे, शांता कदम, राजेंद्र वाळुंज, विशाल देवकर, गोरक्ष देवकर, डॉ. योगेश कुटे यांच्यासह अनेकांनी सहकार्य केले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पतीच्या जीवनासाठी स्वतःची किडनी दान करण्याचा अर्चना वाळुंज यांचा निर्णय पती-पत्नीमधील प्रेम, विश्वास आणि निःस्वार्थ त्यागाचे उदाहरण ठरला आहे. स्वतःचा अवयव दान करून पतीला नवजीवनाची संधी देणाऱ्या अर्चना यांच्या या निर्णयाचे परिसरातून कौतुक होत आहे. उपचार प्रक्रियेत साथ देणाऱ्या डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी, नातेवाईक, मित्रपरिवार, संस्था आणि मदतीचा हात देणाऱ्या सर्वांचे वाळुंज दांपत्याने आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.