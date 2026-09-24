पुणे

Pune Kidney Transplant: दोन्ही किडन्या निकामी, सहा महिन्यांहून अधिक काळ डायलिसिस; पत्नीच्या किडनीने पतीला मिळाले नवजीवन, पुण्यात प्रत्यारोपण यशस्वी

Husband Gets New Life After Wife Donates Her Kidney In Pune: पत्नीच्या निःस्वार्थ त्यागाने पतीला नवजीवन; पुण्यातील इनलॅक्स बुधराणी हॉस्पिटलमध्ये किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी, दोघांचीही प्रकृती स्थिर
Junnar Man Gets New Life After Kidney Transplant In Pune As Wife Donates Kidney Following Months Of Dialysis Treatment

Junnar Man Gets New Life After Kidney Transplant In Pune As Wife Donates Kidney Following Months Of Dialysis Treatment

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश कणसे

आळेफाटा : दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने सहा महिन्यांहून अधिक काळ डायलिसिसवर असलेल्या वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथील किशोर गहिनाजी वाळुंज यांच्यावर पुणे येथील इनलॅक्स बुधराणी हॉस्पिटलमध्ये किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली. त्यांच्या पत्नी अर्चना वाळुंज यांनी स्वतःची किडनी पतीला दान करून त्यांना नवजीवनाची संधी दिली. प्रत्यारोपणानंतर पती-पत्नी दोघांचीही प्रकृती स्थिर असून ते सुखरूप आहेत.

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