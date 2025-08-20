Dr. Trupti Agarwal: 'मुलं म्हणजे रिपोर्ट कार्ड नव्हे,' डॉ. त्रुप्ती अगरवाल यांचं नवं शैक्षणिक सूत्र

परीक्षेच्या आधी तणावाने त्रस्त चेहऱ्यावरील रेषा… स्पर्धेच्या दडपणाने चिंताग्रस्त डोळे… आणि मनात न सांगितलेल्या भावनिक गोंधळाची गुंतागुंत. अशी अनेक मुलांची स्थिती डॉ. त्रुप्ती अगरवाल बारकाईने ओळखतात. “आजची मुलं फक्त अभ्यासासाठी नाहीत. त्यांना समजून घेणं, त्यांची काळजी घेणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे,” असं त्या ठामपणे सांगतात..आज गुणांवरून यश मोजण्याचे दिवस संपत चालले आहेत. वर्गखोल्यांमध्ये आता ‘कल्याण’ (well-being) हा शब्द ऐकू येतोय. मानसिक आरोग्य हा विषय केवळ चर्चेचा राहिलेला नाही, तर शिक्षणाचा पाया ठरू लागला आहे..अर्थपूर्ण शिक्षण आणि मानसिक आरोग्यासाठी केलेल्या कार्याबद्दल द इकॉनॉमिक टाइम्सकडून सन्मानित झालेल्या डॉ. अगरवाल यांचा विश्वास आहे – अभ्यासासोबत भावनिक साक्षरता आली, तरच खरं शिक्षण होतं. त्या शाळांमध्ये असे वातावरण निर्माण करत आहेत जिथे मानसिक आरोग्यावर मोकळेपणाने संवाद साधता येतो.त्यांचं नेतृत्व पाच मूलभूत मूल्यांवर उभं आहे –आदर आणि विश्वासप्रामाणिकपणासतत शिकणंप्रत्येक मुलाकडे वेगळं लक्षनम्रता व सहानुभूती.या ‘पंचमहाभूतां’चा प्रभाव शाळांच्या दैनंदिन वातावरणात स्पष्ट जाणवतो. मुलांना सुरक्षिततेची जाणीव होते, पालक-शिक्षक संवाद अधिक घट्ट होतो आणि यशाची व्याख्या फक्त गुणांपुरती मर्यादित राहत नाही..विश्वकर्मा विद्यापीठाच्या उपाध्यक्षा आणि विश्वकर्मा ग्रुप ऑफ स्कूल्सच्या अध्यक्षा म्हणून डॉ. अगरवाल विज्डम वर्ल्ड स्कूल्स, युनिव्हर्सल विज्डम स्कूल आणि विश्वकर्मा विद्यालय या संस्थांमधून मूल्याधारित आणि आधुनिक शिक्षणाचा सुंदर संगम घडवतात. मानसशास्त्र व समुपदेशनाचा अभ्यास असल्याने त्यांना मुलांच्या मनापर्यंत सहज पोहोचता येतं.“शाळांमध्ये सहानुभूती, काळजी आणि भावनिक आरोग्याबद्दल खुल्या मनाने बोलायला जागा असली पाहिजे,” असं त्या सांगतात. कारण शेवटी, मुलांना फक्त यश नको असतं… त्यांना हवं असतं – “कोणी तरी मला ऐकतंय, समजून घेतंय आणि मला महत्त्वाचं मानतंय.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.