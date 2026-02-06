Indapur News : किमया बोरा ‘मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन’

इंदापूर - इंदापूर शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला असून शहरातील किमया पीयूष बोरा यांनी पुणे येथे पार पडलेल्या ‘मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन २०२६’ या प्रतिष्ठित सौंदर्य स्पर्धेत विजेतेपद पटकावित इंदापूरचे नाव उज्वल केले..पुणे येथे स्टारफेयर्स इव्हेंट यांच्या पुढाकाराने तसेच एन. एम. एंटरप्राइजेस आणि श्री गणेश गार्डन लॉन्स अँड बँक्वेट यांच्या सहकार्याने ‘मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन २०२६’ या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेमध्ये ३० हून स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. यात सामाजिक कार्यकर्ते पियुष बोरा यांच्या पत्नी तसेच भारतीय जैन संघटनेच्या इंदापूर शहर महिला अध्यक्षा किमया बोरा यांनी सहभागी होत विजेतेपद मिळवले..या स्पर्धेतील विजेतेपदाचा मुकुट सिनेअभिनेते आफताब शिवदासानी यांच्या हस्ते तसेच इव्हेंट ऑर्गनायझर पल्लवी मोरे माने व अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत किमया बोरा यांच्या शिरपेचात परिधान करण्यात आला. यावेळी त्यांना विजेतेपदाचा बहुमानासह बक्षीस म्हणून आयफोन प्रो १७ प्रदान केला.दरम्यान या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, सौंदर्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकास हा असून, किमया बोरा यांनी या सर्व निकषांमध्ये उत्तम कामगिरी करत विजेतेपद मिळविले. विशेष म्हणजे, लग्नानंतर १८ वर्षांनी त्यांनी ही स्पर्धा जिंकत ‘स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी वय किंवा वेळेचे बंधन नसते, फक्त मेहनत आणि सातत्य आवश्यक असते’ हे प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवले..दरम्यान, कोरोना महामारीच्या कठीण काळातही त्यांनी आपली जिद्द कायम ठेवत सन २०२० मध्ये ‘मिस इंडिया युनिव्हर्स क्वारंटाईन क्वीन २०२०’ ही स्पर्धा जिंकून इंदापूर शहराचे नाव उज्ज्वल केले होते. त्यानंतर आता मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन २०२६ हे विजेतेपद पटकावित इंदापूरचा मान उंचावला आहे.या यशाचे श्रेय किमया यांनी आपल्या कुटुंबीयांना देताना सांगितले की, आई-वडील, सासू-सासरे संजय बोरा व सुनंदा बोरा तसेच खंबीरपणे पाठीशी उभे राहणारे पती पियुष बोरा आणि प्रेम व तपस्या ही दोन मुले हिच माझी खरी शक्ती आहेत..या उल्लेखनीय यशाबद्दल कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, त्यांच्या पत्नी सारिका भरणे, नगराध्यक्ष भरत शहा, माजी नगराध्यक्षा अंकिता शहा, मैत्रीण ग्रुपच्या संस्थापक अध्यक्षा अनुराधा गारटकर, डॉ. श्रेणिक शहा, भारतीय जैन संघटनेचे शहराध्यक्ष धरमचंद लोढा, जैन सोशल ग्रुपचे अध्यक्ष नरेंद्र गांधी, सचिव मिलिंद दोशी, तसेच युवा क्रांती प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत शिताप आदींनी किमया यांचे अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.