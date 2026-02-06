Indapur News : किमया बोरा ‘मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन’

पुणे

इंदापूर शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदापूर - इंदापूर शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला असून शहरातील किमया पीयूष बोरा यांनी पुणे येथे पार पडलेल्या ‘मिसेस आशिया ग्लोबल क्वीन २०२६’ या प्रतिष्ठित सौंदर्य स्पर्धेत विजेतेपद पटकावित इंदापूरचे नाव उज्वल केले.

