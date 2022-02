सोमय्यांच्या दौऱ्याची माहिती न मिळविल्यामुळे दोन पोलिस निलंबीत

By

पुणे : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा पुणे दौरा व महापालिका भेटीची माहिती न मिळविल्याने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. सोमय्या यांच्यावर शिवसैनिकांनी हल्ला केल्याच्या प्रकरणानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अखेर या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाईचा बडगा उगारला आहे. (Two Police Rusticates While Kirit Somaiya In Pune )

दिलीप गोरे व सतीश कुंभार असे निलंबन केलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. दोघेही शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गोपनीय शाखेत (एलआयबी) नेमणुकीला आहेत. भाजप नेते सोमय्या यांचा 5 फेब्रुवारी रोजी पुणे दौरा होता. त्याचवेळी ते महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी महापालिकेत आले होते. त्यावेळी शिवसैनिकांनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याने सोमय्या जखमी झाले होते. या प्रकरणाची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसह केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गांभीर्याने दखल घेतली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी घडलेल्या प्रकरणाची कारणे शोधण्यास सुरूवात केली.

हेही वाचा: बेकायदेशीर रस्त्यांचं बांधकाम; नागरिकांनी थांबवली डंपरची अवैध वाहतूक

सोमय्या यांचा 5 फेब्रुवारी रोजी पुणे दौरा असतानाही गोरे व कुंभार या पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यासंबंधिची माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर पुढे संबंधित प्रकार घडला. त्यांनी कामात कुचराई केल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळे संबंधित पोलिसांचे निलंबन करण्यात आले असल्याचे परिमंडळ एकच्या पोलिस उपायुक्त डॉ.प्रियांका नारनवरे यांच्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे. दरम्यान, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या काही दिवसांपुर्वी झालेल्या दौऱ्यासंबंधी काढण्या आलेल्या दुचाकी फेरीचीही माहिती संबंधित पोलिसांना मिळाली नव्हती. त्यानंतर सोमय्या यांच्यासंबंधीही हाच प्रकार घडला.