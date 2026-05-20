मूलभूत प्रश्नांसाठी किसान सभेतर्फे उपोषणाचा इशारा

पुणे

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागातील पाणी, रस्ते, वीज आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २२) घोडेगाव तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय किसान सभा, आंबेगाव तालुका समितीच्या वतीने यापूर्वी ७ एप्रिल रोजी पंचायत समिती, घोडेगाव कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने किसान सभेने निवेदनाद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवेदन देताना किसान सभेचे पुणे जिल्हा सचिव अशोक पेकारी, जिल्हा सहसचिव राजू घोडे, जिल्हा खजिनदार तथा आंबेगाव तालुका सचिव कमल बांबळे, अविनाश गवारी, समीर गारे, रोहन बांबळे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आदिवासी भागातील जलजीवन पाइपलाइन योजना तातडीने पूर्ण करणे, पोखरी प्रादेशिक पाणी योजना नियमित सुरू करणे, वाडी-वस्त्यांवरील अपूर्ण रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे, खराब वीज पोल आणि वीजवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे, वाढीव वीजबिलांचा प्रश्न मार्गी लावणे, धोकाग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करणे तसेच पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये तत्काळ टँकर सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

