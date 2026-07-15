पुणे

वाई:-ग्रामकन्यांची मुंबई पोलीस दलात भरारी.''किसन वीर'' मध्ये यशस्वी विद्यार्थिनींचा गौरव

वाई:-ग्रामकन्यांची मुंबई पोलीस दलात भरारी.''किसन वीर'' मध्ये यशस्वी विद्यार्थिनींचा गौरव
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‘किसन वीर’च्या आठ विद्यार्थिनी पोलिस दलात


वाई, ता. १५ : येथील किसन वीर महाविद्यालयातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या आठ विद्यार्थिनींची मुंबई शहर पोलिस दलात निवड झाली. त्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला.
नुकत्याच झालेल्या मुंबई शहर पोलिस भरती प्रक्रियेत रेश्मा चव्हाण (बावधन), सुहाना शेख (चांदवडी), अमृता शिर्के (धोम पुनर्वसन), नेहा सपकाळ (केंजळ), नूतन वरखडे (वरखडवाडी), सानिका तरडे (सुलतानपूर), लक्ष्मी सिन्नूर (सुलतानपूर) आणि प्रतीक्षा राजपुरे (कनूर) या विद्यार्थिनींनी यश संपादन केले. त्यांच्यासह शारीरिक प्रशिक्षक निवृत्त सुभेदार विशाल महांगडे यांचा सत्कार झाला. प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे, सचिव डॉ. जयवंत चौधरी यांनी त्यांचे कौतुक केले. डॉ. विनोद वीर यांनी केंद्राची उभारणी, त्याचे कार्य, तसेच कौशल्य विकास केंद्र आणि विविध कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांविषयी माहिती दिली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विशाल महांगडे, प्रा. राजेंद्र जायकर, तानाजी हाके, उमेश आडुळकर, तसेच विक्रम जाधव यांचे आभार मानले. कार्यक्रमास यशस्वी विद्यार्थिनींचे पालक, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रातील विद्यार्थी, तसेच शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते. राजेंद्र जायकर यांनी आभार मानले.

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वाई : मुंबई पोलिस दलात निवड झालेल्या विद्यार्थिनींच्या गौरव प्रसंगी मदन भोसले, आदी.
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