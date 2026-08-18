Sanjay Shitole : जिद्दीच्या जोरावर कोकडेवाडीतील शेतकरीपुत्राचे यश; दुय्यम निबंधक या पदावर झाली निवड

न्हावरे - जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर कोकडेवाडी (ता. शिरूर) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील संजय बबन शितोळे यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून यश संपादन केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत त्यांची दुय्यम निबंधक (नोंदणी) या पदावर निवड झाली आहे..प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर मिळविलेल्या या यशामुळे कोकडेवाडी, न्हावरेसह परिसरात शितोळे यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. शितोळे यांचे प्राथमिक शिक्षण कोकडेवाडी येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी न्हावरे येथील श्री मल्लिकार्जुन माध्यमिक विद्यालयात माध्यमिक शिक्षण घेतले. याच विद्यालयातून त्यांनी १९९८ मध्ये दहावीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर केडगाव (ता. दौंड) येथील जवाहर महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेत बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. पुढे शिरूर येथील चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालयातून कला शाखेची पदवी संपादन केली..पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच संजय शितोळे यांना स्पर्धा परीक्षांची गोडी निर्माण झाली. कोणत्याही मोठ्या सुविधा किंवा विशेष मार्गदर्शनावर अवलंबून न राहता त्यांनी घरीच अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून यश मिळविण्याचा ध्यास घेतला. त्यांच्या या मेहनतीला २००९-१० मध्ये यश मिळाले आणि आरोग्य विभागात आरोग्य सहाय्यक म्हणून त्यांची निवड झाली. मात्र, एवढ्यावरच समाधान न मानता त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरूच ठेवला..पुढे त्यांनी २०१४ मध्ये तलाठी पदाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर ते आजतागायत लोहगाव (ता. हवेली) येथे तलाठी म्हणून कार्यरत आहेत. नोकरी करत असतानाही अभ्यासाची जिद्द कायम ठेवत त्यांनी दुय्यम निबंधक (नोंदणी) पदावर निवड होण्याचे स्वप्न साकार केले. त्यांचे वडील बबन शितोळे हे प्रयोगशील शेतकरी असून परिसरात शेतीपंप दुरुस्तीचे कामही करत होते. कष्टकरी कुटुंबातून आलेल्या शितोळे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर मिळविलेल्या या यशामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांचे परिसरातून कौतुक होत आहे..न्यूनगंड बाळगू नकाआपण ग्रामीण भागातील आहोत, असा न्यूनगंड विद्यार्थ्यांनी बाळगू नये. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात शहर काय आणि ग्रामीण काय... जिद्द, चिकाटीच्या जोरावर स्वप्नांचा पाठलाग केला तर निश्चित यश मिळते, फक्त विद्यार्थ्यांनी चांगली स्वप्ने पाहावी असे शितोळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.