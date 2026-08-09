पुणे

Pune Crime: किरकोळ कारणावरून वाद अन् थेट हल्ला; मारहाणीत ५९ वर्षीय महिलेचा मृत्यू, कोलदऱ्यात किरकोळ वादाचा थरारक शेवट

Koladara Woman Dies After Assault Over Minor Dispute: किरकोळ वादातून लोखंडी पाईपने हल्ला; सुमन काळे यांचा मृत्यू, इतर कुटुंबीयही जखमी, आरोपी गौरव काळे पोलिसांच्या ताब्यात
Ambegaon Crime News 59 Year Old Woman Dies After Violent Attack Over Minor Dispute In Koladara

Ambegaon Crime News 59 Year Old Woman Dies After Violent Attack Over Minor Dispute In Koladara

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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घोडेगाव : कोलदरा (ता.आंबेगाव) येथे किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून सुमन शिवाजी काळे (वय 59 वर्षे) यांची मारहाणीत हत्या झाली आहे. याप्रकरणी 22 वर्षीय गौरव नितीन काळे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून आरोपीला तात्काळ घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे.

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