Pune Crime: किरकोळ कारणावरून वाद अन् थेट हल्ला; मारहाणीत ५९ वर्षीय महिलेचा मृत्यू, कोलदऱ्यात किरकोळ वादाचा थरारक शेवट

घोडेगाव : कोलदरा (ता.आंबेगाव) येथे किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून सुमन शिवाजी काळे (वय 59 वर्षे) यांची मारहाणीत हत्या झाली आहे. याप्रकरणी 22 वर्षीय गौरव नितीन काळे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून आरोपीला तात्काळ घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.घराच्या कंपाउंड मध्ये पांढ-या रंगाच्या पिशवीत काहि तरी बांधून ठेवलेल्या वस्तुं बाबत सुमन काळे यांनी विचारणा केली. यावरून त्याचा गौरव नितीन काळे याच्या बरोबर वाद झाला. वादाचे रूपांतर शिवीगाळ व मारहाणी मध्ये झाले. गौरव काळे याने लोखंडी पाईपने त्यांना मारहाण केली व जमिनीवर आपटले. .ही मारहाण होताना पाहून इतर महिला सोडवायला गेल्या मात्र यामध्ये त्याने इतर महिलांनाही मारहाण केली. त्यानंतर पती शिवाजी काळे व मुलगा तेजस काळे हे देखिल मध्ये गेले. त्यावेळी आरोपी गौरव काळे याने त्यांच्यावरही हाल्ला केला. या हल्ल्यात शिवाजी काळे यांच्या डोक्याला तर तेजस काळे यांच्या पाठीला मार लागला. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.७ ऑगस्ट रोजी दुपारी दोन वाजता झालेल्या या मारहाणी मध्ये सुमन काळे या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्यावर पुणे येथे उपचार सुरू होते. उपचारा दरम्यान ८ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री त्या मृत्युमुखी पडल्या. या प्रकरणी आरोपी गौरव काळे याच्यावर घोडेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास घोडेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.