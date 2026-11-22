कोळवण : ,ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची योग्य तयारी करता यावी, आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात कोठेही अडथळा येऊ नये आणि डिजिटल शिक्षणातून गुणवत्ता वाढावी हा उद्देश ठेवून .रोटरी क्लब ऑफ सहवास पुणे यांच्यावतीने न्यू इंग्लिश स्कूल, कोळवण येथे विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये इयत्ता ८ वीच्या २० विद्यार्थ्यांना एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या पुस्तक संचांचे, तर इयत्ता १० वीच्या ५६ विद्यार्थ्यांना एज्युकेशनल अॅपचे वाटप करण्यात आले.क्लबचे अध्यक्ष समीर कुलकर्णी, सचिव प्रकाश अवचट, माजी अध्यक्ष रुमा आगवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व युवा उद्योजक नितीन साठे यांच्या पुढाकाराने, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स कोळवण यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम झाला..यावेळी युनियन बँक ऑफ इंडिया, कोळवण शाखेचे व्यवस्थापक मनीष.कुमार सर यांच्या हस्ते शैक्षणिक साहित्याचे वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी माजी पंचायत समिती सदस्य सचिन साठे, छत्रपती शिवाजी विद्यालय, पौड येथील बंडू दातीर, मुख्याध्यापक डी के.गायकवाड, ग्रामसेविका पूनम सूर्यवंशी, केदारी सर, आरसीसीचे सचिव ज्ञानेश्वर धिडे, तंटा मुक्ती अध्यक्ष नारायण धिडे . बाळासाहेब पवार, दत्तात्रय दुडे, अकबर मुलाणी, हरिभाऊ धिडे आदी उपस्थित होते.ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी योग्य साधने, मार्गदर्शन व संधी मिळाल्यास ते नक्कीच उज्ज्वल यश संपादन करतील, असा विश्वास यावेळी रोटरी क्लबच्या मान्यवरांनी व्यक्त केला. या अभिनव उपक्रमाचे ग्रामस्थ, शिक्षक व पालकांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.