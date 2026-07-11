Pune: कोलवडीतील नैसर्गिक ओढ्यावरील अतिक्रमण हटविण्याचे तहसीलदारांचा आदेश

थेऊर: हवेली तालुक्यातील मौजे कोलवडी येथील गट क्रमांक ७३२ मधील नैसर्गिक ओढा बुजवून त्याखाली सिमेंटच्या पाईप टाकून पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर तृप्ती कोलते-पाटील यांनी संबंधित अडथळा हटवून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत..मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत ग्राम महसूल अधिकारी,कोलवडी यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर हा आदेश पारित करण्यात आला.या प्रकरणात प्रकाश तुकाराम गायकवाड,सुरेश तुकाराम गायकवाड,अनिल दशरथ गायकवाड,विकास दशरथ गायकवाड आणि अतुल दशरथ गायकवाड (रा.कोलवडी,ता.हवेली,जि.पुणे) यांना जाब देणारे म्हणून पक्षकार करण्यात आले होते..Pune Palkhi Sohala : विठू नामाचा गजर अन् डोळ्यात पाणी! दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर माऊली-तुकोबांची पालखी पंढरीकडे मार्गस्थ, पुण्यनगरी भावुक, 'असा' दिला निरोप.निकालानुसार,मौजे कोलवडी येथील गट क्रमांक ७३२ च्या पश्चिम बाजूने वाहणाऱ्या नैसर्गिक ओढ्यावर सिमेंटचे पाईप टाकून करण्यात आलेला अडथळा संबंधितांनी हटवून ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी अपील मुदत संपल्यानंतर करण्यात यावी,असेही नमूद करण्यात आले आहे..या प्रकरणाची सुरुवात एका सजग नागरिकाने महसूल विभागाकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली.नैसर्गिक ओढा बुजवल्यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसून परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते आणि शेतकरी व नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो,अशी तक्रार करण्यात आली होती..Premium|Salary hike vs savings : पगार वाढतोय, बचत वाढत नाही?.त्यानंतर ओढा बुजविण्याचे काम सुरू असताना कोलवडीचे तलाठी अर्जुन स्वामी यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला.त्या अहवालासह उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी घेऊन तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी हा आदेश पारित केला.या निर्णयामुळे नैसर्गिक जलप्रवाह कायम राहण्यास मदत होणार असून पावसाळ्यातील संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यास हातभार लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.