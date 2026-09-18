Shirur fake tiger scare: कोंढापुरीत एआयच्या मदतीने बनावट वाघाचा फोटो, अफवा पसरवणाऱ्या युवकाला वनविभागाची समज

तळेगाव ढमढेरे : शिरुर तालुक्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचा वावर असल्याचे फोटो व व्हिडीओ सध्या प्रसारित होत आहेत. कोंढापुरीत एका युवकाने चक्क वाघाचा फोटो बनवून गावात वाघ आल्याची अफवा पसरवल्याची घटना समोर आली आहे. शिरुर वनविभागाकडून अफवा पसरवणाऱ्या युवकाचा शोध घेण्यात आला आहे..कोंढापुरी गावात वाघ आल्याबाबतचा फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याचे समोर आल्यानंतर शिरुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी अफवा पसरवणाऱ्या युवकाचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवली. .वनपरीमंडळ अधिकारी रुपावली जगताप, नियतक्षेत्र वनअधिकारी पूनम जाधव, सोपान अनासुने, रेस्क्यू टीमचे वैभव निकाळजे, शेरखान शेख, श्रीकांत भाडळे, राहुल गायकवाड यांनी कोंढापुरी परिसरात अफवा पसरवणाऱ्या युवकाचा शोध घेत स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत मोबाईलची तपासणी केली असता सदर युवकाने मोबाईलमध्ये ए आय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सदर वाघाचा फोटो बनवून गावामध्ये प्रसारित करत अफवा पसरवल्याचे निष्पन्न झाले आहे. .सदर युवकाने त्याबाबत कबुली देखील दिल्याने वनविभागाकडून युवकाचा जबाब नोंदवत त्याला समज देण्यात आली आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या अफवा पसरवू नये असे आवाहन वनविभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..कोंढापुरी येथे वाघ आल्याबाबतचे फोटो प्रसारित करणाऱ्याला समज देण्यात आलेली असून, कोणी विनाकारण वन्यप्राण्यांबाबत अफवा पसरवत असेल तर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे शिरुर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.