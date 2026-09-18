पुणे

Shirur fake tiger scare: कोंढापुरीत एआयच्या मदतीने बनावट वाघाचा फोटो, अफवा पसरवणाऱ्या युवकाला वनविभागाची समज

कोंढापुरीत एआयच्या मदतीने बनावट वाघाचा फोटो व्हायरल; वनविभागाची धावपळ, युवकाला समज देत अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन
AI-Generated Tiger Rumor Stirs Panic in Kondhapuri

AI-Generated Tiger Rumor Stirs Panic in Kondhapuri

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : शिरुर तालुक्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचा वावर असल्याचे फोटो व व्हिडीओ सध्या प्रसारित होत आहेत. कोंढापुरीत एका युवकाने चक्क वाघाचा फोटो बनवून गावात वाघ आल्याची अफवा पसरवल्याची घटना समोर आली आहे. शिरुर वनविभागाकडून अफवा पसरवणाऱ्या युवकाचा शोध घेण्यात आला आहे.

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