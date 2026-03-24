Kondhwa News : कोंढव्यात मध्यरात्री दहशत; तरुणावर कोयत्याने हल्ला, सहा जणांना अटक

पुणे : पूर्ववैमनस्यातून तरुणावर कोयत्याने आणि दांडक्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना कोंढवा परिसरातील भोलेनाथ चौकात मंगळवारी (ता. २३) मध्यरात्री घडली. त्यानंतर या टोळक्याने परिसरात दहशत माजवत वाहनांची तोडफोड केली. या प्रकरणी येवलेवाडी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. .अविनाश मारुती दीक्षित (वय २०, रा. मरळ बिल्डिंग, भोलेनाथ चौक, कोंढवा बुद्रूक) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी चिक्या उर्फ विश्वजित भोसले (वय २१), आर्यन सिद्धार्थ वाव्हळे (वय २१), मंगेश उर्फ डुल्या राकेश सावंत (वय २५), सोहम शंकर हिरोळीकर (वय २१ )आणि दर्शन संतोष वठार (वय १८, सर्व रा. साईनगर, कोंढवा), साई उर्फ वक्या परमेश्वर हौस्माणी (वय १९, रा. राजीव गांधीनगर, कोंढवा) या सहाजणांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, सिध्दांत भोसले आणि त्यांच्या इतर तीन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अविनाश दीक्षित आणि आरोपी यांच्यात पूर्वी भांडण झाले होते. मंगळवारी मध्यरात्री सव्वाबाराच्या सुमारास दीक्षित हा मित्रांसमवेत रिक्षात बसून मोबाइलवर गेम खेळत होता. त्यावेळी आरोपींनी दीक्षित याच्यावर कोयत्याने वार करून लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण केली. त्यानंतर टोळक्याने परिसरातील वाहनांची तोडफोड करून नागरिकांमध्ये दहशत पसरवली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या कारवाईत सहा आरोपींना अटक केली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक पंकज खराडे करत आहेत.