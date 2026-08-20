पुणे

Kondhwa Anti-Drug Action: कोंढव्यात अंमली पदार्थविरोधी मोठी कारवाई; गांजा खरेदीसाठी आलेले ६१ जण ताब्यात, दोन सराईत विक्रेते अटकेत

कोंढवा पोलिसांची अंमली पदार्थविरोधी धडक मोहीम; ६१ जण ताब्यात, समुपदेशनानंतर कायदेशीर कारवाई, तीन किलो गांजा व लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
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Kondhwa police take action against people allegedly involved in marijuana purchase and consumption during a special anti-drug operation.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गांजा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ६१ जणांना कोंढवा पोलिसांनी दोन तासांत ताब्यात घेतले. त्यांना पोलिस ठाण्यात आणून अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि इतर दुष्परिणामांबाबत समुपदेशन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

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