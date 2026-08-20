Kondhwa Anti-Drug Action: कोंढव्यात अंमली पदार्थविरोधी मोठी कारवाई; गांजा खरेदीसाठी आलेले ६१ जण ताब्यात, दोन सराईत विक्रेते अटकेत

पुणे : गांजा खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ६१ जणांना कोंढवा पोलिसांनी दोन तासांत ताब्यात घेतले. त्यांना पोलिस ठाण्यात आणून अंमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि इतर दुष्परिणामांबाबत समुपदेशन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर कारवाई करण्यात आली..कोंढवा परिसरात गांजाची विक्री आणि सेवन करणाऱ्यांविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स आणि स्थानिक कोंढवा पोलिसांनी केलेल्या स्वतंत्र कारवाईत गांजा विक्री करणाऱ्या दोन सराईत आरोपींकडून तीन किलो गांजा, २६ हजार ९६० रुपये रोख, ३५ मोबाइल आणि १४ दुचाकी व तीनचाकी वाहने जप्त करण्यात आली. याच कारवाईत गांजा सेवन करणाऱ्या ४१ जणांना प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी ताब्यात घेण्यात आले..केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ‘नशामुक्त भारत’ संकल्पनेनुसार आणि राज्य सरकारच्या अवैध अंमली पदार्थांविरोधातील शून्य सहनशीलता धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. गुप्त माहितीच्या आधारे कोंढवा परिसरातील शिवनेरी गल्ली, काकडे वस्ती, दर्याशेजारील भागात पहाटे पाच ते सकाळी दहा या वेळेत गांजाची किरकोळ विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार अंमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने सापळा रचून दोन मुख्य आरोपींना ताब्यात घेतले..गणेश सिद्धू पाटोळे आणि अज्जू अहमद शेख अशी आरोपींची नावे आहेत. दोघेही पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील आरोपी असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यांच्याकडून तीन किलो गांजा, रोख रक्कम, मोबाइल आणि वाहने जप्त करण्यात आली..दोन महिन्यांत आठ गुन्हे ःकोंढवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या दोन महिन्यांपासून अंमली पदार्थांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या सराईत टोळ्यांविरुद्ध मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्याशिवाय एनडीपीएस कायद्यान्वये आठ गुन्हे दाखल करून २१ जणांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे पाच लाख सहा हजार ७८५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..कोंढवा परिसरात कोणताही अंमली पदार्थ विकला, बाळगला किंवा सेवन केला जाऊ नये, यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे. विक्रेते आणि सेवन करणाऱ्यांविरोधात सातत्याने कारवाई केली जात आहे.संतोष खेतमाळस, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, कोंढवा पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.