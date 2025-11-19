Acharya Devvrat : निसर्गोपचार हा गांधीजींचा वारसा; निसर्गोपचार दिनाच्या समारोपात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन

कोंढवा : निसर्गोपचार ही केवळ उपचारपद्धती नाही, तर निसर्ग आणि माणूस यांच्यात समतोल साधणारी जीवनशैली आहे. निरोगी, आत्मनिर्भर आणि आध्यात्मिक अधिष्ठान असलेला सुदृढ समाज घडण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी दिलेला निसर्गोपचाराचा हा वैचारिक वारसा आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले..राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेतर्फे (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी-एनआयएन) आठव्या निसर्गोपचार दिनानिमित्त आयोजित तीन दिवसीय नैसर्गिक खाद्य महोत्सवाच्या समारोपावेळी राज्यपाल बोलत होते. येवलेवाडी येथील निसर्ग ग्राम परिसरात आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) तथा आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव उपस्थित होते..Malgaon Crime : मालेगाव हादरले! डोंगराळे येथे सव्वाचारवर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून निर्दयीपणे खून; नराधमाला फाशी द्या, ५ तास रास्ता रोको.या प्रसंगी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या सहसचिव डॉ. कविता जैन, पुणे विभागाच्या पोस्टमास्तर जनरल सुचिता जोशी, ‘एनआयएन’चे प्रभारी संचालक अमरेंद्र सिंह आणि आंतरराष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेचे अध्यक्ष अनंत बिरादार उपस्थित होते.राष्ट्रीय निसर्गोपचार संस्थेच्या वतीने प्रकाशित पुस्तकाचे, संस्थेवरील विशेष टपाल तिकिटाचे प्रकाशन झाले, तसेच १५६व्या गांधी जयंतीनिमित्त घेतलेल्या विविध स्पर्धांमधील विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात आली. कार्यक्रमात दादाजी डॉ. दिनशा के. मेहता पुरस्कार (उत्कृष्ट तज्ज्ञ) व डॉ. एस. एन. मूर्ती पुरस्कार (उत्कृष्ट पी. जी. विद्यार्थी) पुरस्कार प्रदान करण्यात आले..राज्यपाल म्हणाले, ‘‘निसर्गाशी एकरूप होत संतुलित आहार, योग्य व्यायाम, सकारात्मक चिंतन व चांगली जीवनशैली अंगीकारली, तर शरीरातील रोगांना बरे करण्याची ऊर्जा शरीरातच तयार होते. आज जगभर जीवनशैलीजन्य आजार आणि तणावाचे प्रमाण वाढत असून, अनेक लोक औषधांवर अवलंबून आहेत. अशावेळी निसर्गोपचार आपल्याला चांगल्या आरोग्याकडे नेणारा सोपा मार्ग आहे.’’ जाधव म्हणाले, ‘‘आजच्या तणावपूर्ण आणि धावपळीच्या जगात आजार वाढत आहेत. योग आणि नैसर्गिक जीवनशैली आपल्या जीवनाचा आधार आहे. त्यात सुधारणा करायला हव्यात.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.