Kondhwa Undri : महापालिकेची कचरा संकलन यंत्रणा कार्यरत असतानाही हॉटेल व्यावसायिकांकडून पैसे का घेतले जातात? प्रभाग ४०मधील वसुलीवर प्रश्नचिन्ह

कात्रज: कोंढवा-उंड्री क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक ४०मध्ये हॉटेल व्यावसायिकांकडून कचरा संकलनाच्या नावाखाली दरमहा तीन ते चार हजार रुपये घेतले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून ओला व सुका कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र वाहने आणि कर्मचारी कार्यरत असताना ही रक्कम नेमकी कोणत्या कारणासाठी वसूल केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..प्रभाग ४० मध्ये लहान-मोठे मिळून जवळपास १००च्या आसपास हॉटेल व खाद्यपदार्थ विक्रीचे व्यवसाय असून त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जात आहे. ही रक्कम घेतली जात असल्याची कोणतीही अधिकृत पावती दिली जात नाही. त्यामुळे ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जाते की इतरत्र हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हॉटेलमधून निर्माण होणारा ओला कचरा संकलित करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. वाहन, चालक व कर्मचारी उपलब्ध असताना आरोग्यखात्याकडून आमच्याकडून कोणतीही पावती न देता ही रक्कम वसूल केली जात असल्याचे एका हॉटेल व्यावसायिकांने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले..या संपूर्ण प्रकरणाची महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र पथकामार्फत चौकशी करावी. हॉटेल व्यावसायिकांकडून गेल्या काही महिन्यांत किती रक्कम घेतली गेली, कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी ती वसूल केली, त्याबाबत पावत्या देण्यात आल्या का, तसेच ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यात जमा झाली का, याची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..प्रतिक्रियाअसा काही प्रकार होत नसून तसे होत असल्यास आमच्याकडे तक्रार करावी. तक्रार केल्यास आम्ही कारवाई करु. तसेच, जरी असा प्रकार आढळून आला असेल तर तो स्वखुशीने झालेला असेल.- राजू दुल्लम, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, कोंढवा-उंड्री क्षेत्रिय कार्यालययाबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. मात्र, तक्रार देण्यासाठी संबंधितांनी समोर यावे. तक्रार दिल्याशिवाय कारवाई करता येणे कठीण आहे. -संतोष वारुळे, उपायुक्त घनकचरा, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.