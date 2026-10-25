पुणे

Pune Water Shortage: कोंढव्यात आठवड्यातून दोन दिवस पाणी बंद; पाणीपट्टी भरूनही नागरिकांची पाण्यासाठी प्रतीक्षा

Low Pressure and Water Cuts Trouble Residents Across Kondhwa Areas: कोंढव्यात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर; १६८० सदनिकांच्या सोसायटीकडून शेकडो ईमेल
Pune Kondhwa Water Shortage Leaves Residents Waiting Despite Paying Property Tax and Water Charges to PMC

Pune Kondhwa Water Shortage Leaves Residents Waiting Despite Paying Property Tax and Water Charges to PMC

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोंढवा : कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील टिळेकरनगर, साईनगर, सुखसागरनगर, गोकुळनगर, माऊलीनगर, संतोषनगर सह परिसरातील विविध भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याची अनियमितता, वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होणे आणि कमी दाबाने पाणी मिळण्याच्या समस्येमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. टिळेकरनगर येथील थ्री ज्वेल्स सोसायटीने या समस्येबाबत पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे लेखी ईमेलद्वारे पाठपुरावा केला आहे. १६८० सदनिका असलेल्या या सोसायटीकडून तक्रारीचे शेकडो ईमेल महापालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाला केले आहेत.

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