Pune Water Shortage: कोंढव्यात आठवड्यातून दोन दिवस पाणी बंद; पाणीपट्टी भरूनही नागरिकांची पाण्यासाठी प्रतीक्षा

कोंढवा : कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील टिळेकरनगर, साईनगर, सुखसागरनगर, गोकुळनगर, माऊलीनगर, संतोषनगर सह परिसरातील विविध भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याची अनियमितता, वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होणे आणि कमी दाबाने पाणी मिळण्याच्या समस्येमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. टिळेकरनगर येथील थ्री ज्वेल्स सोसायटीने या समस्येबाबत पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे लेखी ईमेलद्वारे पाठपुरावा केला आहे. १६८० सदनिका असलेल्या या सोसायटीकडून तक्रारीचे शेकडो ईमेल महापालिका आणि पाणीपुरवठा विभागाला केले आहेत. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.थ्री ज्वेल्स सोसायटीसह परिसरात दर मंगळवारी नियोजित साप्ताहिक पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येतो. त्यानंतर बुधवारी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यातच गुरुवारी पाण्याच्या टाकीच्या दुरुस्ती व देखभालीचे कारण देत पुन्हा शहरातील पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत असल्याने नागरिकांना आठवड्यातून दोन दिवस पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे..एकाच आठवड्यात दोन दिवस पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याने दैनंदिन कामांचे नियोजन कोलमडत असल्याचे सिल्वर ओक सोसायटीचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी सांगितले. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदार कुटुंबांना या समस्येचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. पाणीपुरवठा बंद असलेल्या दिवशी महापालिकेकडून पर्यायी टँकरची व्यवस्थाही उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार सरस्वती हाईट्सचे सभासद बाजीराव कोंढाळकर यांनी केली आहे..पाणीपट्टी भरूनही पाण्यासाठी प्रतीक्षामहापालिकेचा मालमत्ता कर आणि त्याअंतर्गत आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी नियमित भरूनही पुरेसा व नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. नियोजित दुरुस्तीच्या काळात बाधित परिसरासाठी विनामूल्य टँकरची व्यवस्था करावी, पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक सुरळीत करावे आणि कमी दाबाने होणाऱ्या पुरवठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी थ्री ज्वेल्स सोसायटीचे सदस्य अभिजित शाह यांनी केली आहे..पाण्याच्या टाकीची देखभाल किंवा दुरुस्ती आधीच नियोजित असेल, तर त्यानुसार साप्ताहिक पाणीबंदच्या वेळापत्रकात बदल करणे आवश्यक आहे. देखभालीच्या दिवशी पाणीपुरवठा बंद ठेवायचा असल्यास त्याच आठवड्यातील मंगळवारचा पाणीबंद रद्द करून पुरवठा सुरू ठेवावा. कोणत्याही परिस्थितीत एकाच आठवड्यात दोन दिवस पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. - अॅड. सुमित कटारिया, स्थानिक नागरिक.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मंगळवारी क्लोजर घेण्यात आला होता. त्यानंतर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आल्याने लागोपाठ दोन दिवसांच्या पाणीबंदचा परिणाम झाला आहे. पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला असून परिस्थिती पूर्ववत होण्यास वेळ लागत असला तरी पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यावर आमचा भर आहे.- नितीन खुडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.