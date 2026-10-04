Konkan Water: कोकणचे पाणी घाटमाथ्यावर आणणे शक्य : प्रफुल्ल कदम; ‘वॉटर लिंक टनेल्स’ उभा करण्याचा प्रस्ताव

पुणे: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर उत्तर कोकणातील पुराचे समुद्राकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडे वळविण्यासाठी ‘वॉटर लिंक टनेल्स’ उभा करण्याचा प्रस्ताव किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. उत्तर कोकणातील २४९.४३ टीएमसी अतिरिक्त पाणी या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात आणता येईल, तसेच त्याचा विस्तार दक्षिणेकडील कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तमिळनाडूपर्यंत करता येऊ शकतो, असा दावा कदम यांनी प्रस्तावात केला आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.कोकणात दरवर्षी जून-जुलैमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते. त्याच काळात पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील अवर्षणप्रवण भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे उत्तर कोकणातील पुराचे अतिरिक्त पाणी थेट कोकणाच्या तळभागातून बोगद्यांद्वारे पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडे वळविल्यास दोन्ही भागांतील पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडविता येऊ शकतो, असे कदम यांनी म्हटले आहे. .या प्रस्तावाचा तांत्रिक, जलवैज्ञानिक आणि आर्थिक अभ्यास करून उत्तर कोकणातील अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे वळविण्याच्या ‘वॉटर लिंक’ प्रकल्पाचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. उत्तर कोकणातील पाणी गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या सध्या प्रस्तावित योजनांव्यतिरिक्त उर्वरित अतिरिक्त पाणी वळविण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचे कदम यांनी म्हटले आहे..घाटमाथ्यावरून पाणी वळविण्याच्या पारंपरिक संकल्पनांऐवजी थेट कोकणाच्या तळभागातून बोगद्यांद्वारे पाणी पूर्वेकडे नेण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम घाटाच्या एका बाजूवरून दुसऱ्या बाजूला थेट बोगदा काढून पाणी वळविता येईल. त्यासाठी उत्तर कोकणातील विविध नदीखोऱ्यांमधील अतिरिक्त पाण्याचा अभ्यास करून ‘वॉटर लिंक टनेल्स’ची रचना करावी, अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प. कोकणातील पाणी डोंगराच्या वरच्या टप्प्यातून वळवण्याच्या यापूर्वीच्या संकल्पना व योजना बाजूला ठेवून थेट कोकण तळावरून टनेलच्या माध्यमातून पाणी पूर्वेकडे वळवण्याचा योजनेचा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे. काही वर्षांपूर्वी टाटा पॉवर कंपनीने बोगद्याच्या माध्यमातून पाणी पश्चिमेकडे वळवले आहे. महाराष्ट्र शासनाला कोकणातील अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे वळवणे काय अवघड आहे? - प्रफुल्ल कदम, संस्थापक, किसान आर्मी व वॉटर आर्मी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.