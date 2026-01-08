Koregaon Bhima Inquiry : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात नवे वळण; ठाकरे यांचे आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर!

पुणे : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशीची मागणी करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पाठवलेले पत्र सध्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर सादर केले आहे. आपण आता मुख्यमंत्री पदावर नाहीत. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर किंवा आयोगाने या पत्राची मागणी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या कार्यालयाकडे करणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे..कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणात पवार यांनी ठाकरे यांना दिलेले पत्र आयोगाला सादर करण्यासाठी दोन नोटीसा बजावूनही ठाकरे यांनी ते सादर केले नाही. त्यामुळे तुम्हांला जामीनपात्र अटक वॉरंट का जारी करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आता आयोगाने ठाकरे यांना बजावली होती. तसेच ठाकरे यांनी याबाबत व्यक्तिशः: किंवा प्रतिनिधीमार्फत हजर राहावे, असे नोटिसीमध्ये नमूद आहे. त्यानंतर ठाकरे यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे..Pune: सहा स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ६० नव्या गाड्या अन्...; पुणे लोकल नेटवर्कचा कायापालट होणार, प्रवाशांना मोठा दिलासा.वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोगाकडे एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जानुसार, २४ जानेवारी २०२० ला पवार यांनी ठाकरे यांना एक दोन पानी पत्र पाठवले होते. या पत्रात भीमा-कोरेगाव दंगल हा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा कट असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती, असा दावा आंबेडकर यांनी केला आहे..दलित बांधवांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा ही इच्छात्यावर ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ‘मी मुख्यमंत्री असताना सर्व पत्रव्यवहार आणि शासकीय कागदपत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयात जमा करण्याची पद्धत अस्तित्वात होती. त्यामुळे शरद पवार यांनी पाठवलेले ते पत्र नक्कीच मुख्यमंत्री कार्यालयात असणार,’ असे ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. १८१८ मधील विजय हा दलितांवरील अन्यायाविरुद्धचा लढा होता. मात्र, १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेली हिंसाचार हा ‘माणूसद्वेषी' प्रकार होता आणि दलित बांधवांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी आपली इच्छा आहे, असे ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात सादर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.